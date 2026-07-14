Logo

Pogledajte atmosferu ispred stadiona ''Georgi Asparuhov'' uoči utakmice Levski - Borac

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 18:19

Komentari:

0
Атмосфера испред стадиона пред меч Левски - Борац
Foto: ATV

Fudbaleri banjalučkog Borca od 19:30 časova igraju revanš meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Levskog iz Sofije.

Prvi meč u Banjaluci je završen rezultatom 1:1, tako da će crveno-plavi imati lijepe šanse da se domognu naredne runde.

Sve je spremno za meč na stadionu "Geogri Asparuhov" u Sofiji.

Ekipa ATV je u Bugarskoj i prati sva dešavanja oko ove, za Borac izuzetno važne, utakmice.

Navijači su uveliko počeli da pristižu na stadion, a u video prilogu možete pogledati atmosferu koju je zabilježio naš reporter.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FK Borac

Levski Borac

Levski Sofija

Liga šampiona

Komentari (0)

Više iz rubrike

Пронађен мртав судија који је избачен са Мундијала

Fudbal

Pronađen mrtav sudija koji je izbačen sa Mundijala

4 h

0
Красимир Балков

Fudbal

Krasimir Balakov za ATV: Levski ima sjajnu podršku, ali ne otpisujem Borac

5 h

0
Тренинг Борца пред утакмицу с Левским

Fudbal

Euforija u Sofiji, ''crveno-plavi'' imaju serum za Levski: Borac na evropskoj raskrsnici

5 h

0
Младен Јуркас за АТВ подијелио утиске са Свјетског првенства: "Неописив осјећај"

Fudbal

Mladen Jurkas za ATV podijelio utiske sa Svjetskog prvenstva: "Neopisiv osjećaj"

7 h

0

  • Najnovije

20

39

Od septembra u Crnoj Gori nevakcinisanoj djeci zabranjen boravak u vrtićima

20

37

"Globalna ekonomija izdržala šok bolje nego očekivano"

20

28

Novorođenče pronađeno mrtvo u toaletu

20

21

Snažno nevrijeme pogodilo Sloveniju: Padao grad veličine oraha

20

20

U Srpskoj ponovo u rastu cijene goriva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima