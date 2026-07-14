Pogledajte atmosferu ispred stadiona ''Georgi Asparuhov'' uoči utakmice Levski - Borac

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri banjalučkog Borca od 19:30 časova igraju revanš meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Levskog iz Sofije.
Prvi meč u Banjaluci je završen rezultatom 1:1, tako da će crveno-plavi imati lijepe šanse da se domognu naredne runde.
Sve je spremno za meč na stadionu "Geogri Asparuhov" u Sofiji.
Ekipa ATV je u Bugarskoj i prati sva dešavanja oko ove, za Borac izuzetno važne, utakmice.
Navijači su uveliko počeli da pristižu na stadion, a u video prilogu možete pogledati atmosferu koju je zabilježio naš reporter.
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