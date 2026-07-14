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Krasimir Balakov za ATV: Levski ima sjajnu podršku, ali ne otpisujem Borac

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 15:30

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Красимир Балков
Foto: ATV

Cijela Bugarska bruji o revanš utakmici između Levskog i Borca, jer je konačno glavni grad Sofija dočekao šampionsku titulu, a zatim i kvalifikacije najboljeg evropskog klupskog takmičenja.

Imun nije ostao ni Krasimir Balakov, jedan od najboljih fudbalera u istoriji svoje zemlje.

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Naš Andrej Knežević razgovarao je u Sofiji sa članom legendarne bugarske generacije iz 1994. godine, koja je bila četvrta na Svjetskom prvenstvu u Americi.

Ekipa ATV-a posjetila je Balakova u njegovom restoranu u bugarskoj prijestonici.

Jasno, nekadašnji fudbaler Štutgarta u kojem je proveo najbolje dane svoje karijere, navija za pobjedu šampiona svoje zemlje.

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"Levski ima prednost, svoje navijače i atmosferu koja je na stadionu odlična. Imaju ponajbolju podršku u Bugarskoj. Ekipa je dobra, na klupi je kvalitetan trener. Osnova tima je perfektna, ali u fudbalu se sve dešava na terenu. Moramo sačekati da kraj meča, ipak mislim da Levski ide dalje. U fudbalu je sve moguće, ne smijemo nikog da otpišemo", rekao je Balakov za ATV.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Krasimir Balakov

Levski Sofija

FK Borac

Levski Borac

Liga šampiona

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