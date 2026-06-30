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Uspješna metoda liječenja karcinoma kože u Sloveniji: Tumor uklonjen u 99.6 odsto slučajeva

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ATV redakcija
30.06.2026 15:23

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Foto: Pixabay/jarmoluk

Mohsova mikrografska hirurgija je nova metoda liječenja raka kože, koja je ove godine uvedena u Univerzitetskom kliničkom centru u Ljubljani. U toj ustanovi navode da ima stopu uspješnosti od 99,6 odsto. Time je Slovenija postala šesta evropska zemlja koja primjenjuje ovu proceduru.

Načelnica Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana Tanja Planinšek Ručigaj izjavila je da se tokom zahvata uklonjeno tkivo odmah boji i analizira u histološkoj laboratoriji kako bi se utvrdilo da li su ivice tumora i dalje pozitivne, prenosi STA.

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Tek kada su sve ivice negativne, odnosno bez tumorskih ćelija, rana se zatvara, čime se izbjegava potreba za višestrukim intervencijama, a smanjuje se i rizik od širenja bolesti.

Planinšek Ručigaj istakla je da metoda, koja se u Sjedinjenim Američkim Državama primjenjuje već nekoliko decenija, omogućava potpuno uklanjanje tumora kože u 99,6 odsto slučajeva.

Cijeli postupak završava u roku od nekoliko časova

Dodala je da je metoda posebno pogodna za karcinome koji se nalaze na prelazu kože i sluzokože, te da se cijeli postupak završava u roku od nekoliko časova, dok pacijent rezultate dobija tokom same analize.

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Metoda će se koristiti prvenstveno za regije od funkcionalnog i estetskog značaja, poput glave i ekstremiteta, a vrijeme čekanja na zahvat znatno je kraće nego kod standardnih procedura i iznosi oko mjesec dana, u poređenju sa šest i više mjeseci.

Mohsova mikrografska hirurgija prvi put je primijenjena u Ljubljani prije tri godine, kada je operisano šest pacijenata. Prošle godine ovom metodom operisano je 37 pacijenata, a danas je u bolnici obilježena 70. operacija.

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karcinom kože

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