Čime su se poznati pjevači i pjevačice bavili prije nego što su stupili na scenu: Bebisiterka, bravar..

Iako za danas poznate pjevače i pjevačice mnogi misle da su odmah postali javne i poznate ličnosti, realnost je drugačija. Put do uspjeha bio je trnovit, a evo čime su se neki od njih bavili prije nego su postali dio estrade.

Lepa Brena radila kao bebisiterka

Jedna od najvećih zvijezda Lepa Brena nije oduvijek bila pjevačica. Po dolasku u Beograd Brena je radila kao dadilja.

Roditelji djevojčice Ane, Cveta i Tomislav, primili su Brenu na traženo radno mjesto, a od velike pomoći bilo joj je i to što su joj plaćali stan na Tašmajdanu.

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Da situacija bude zanimljivija, djevojčica koju je je čuvala danas je poznata pjevačica – Ana Štajdohar.

– Tog perioda se zapravo i ne sjećam, jer sam bila beba. Ono što znam, to je ono što sam čula od roditelja. Tada je Lepa Brena bila samo Fahreta Jahić, stanovala je u stančiću koji su joj rentirali moji roditelji, dole ispod Tašmajdana, kod Palilulske pijace. Uzgred je radila kao bebisiterka i čuvala me kad nije imao ko. Ubrzo je njena karijera krenula uzlaznom putanjom, a iz tog perioda je ostala ta simpatična anegdota. Takođe, moglo bi se reći da me je Brena na neki način predodredila za bavljenje muzikom – rekla je jednom prilikom Ana.

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Dino Merlin radio ako bravar

Muzičar Edin Dervišhalidović, poznatiji kao Dino Merlin nekada nije ni slutio da će se baviti muzikom, a uz to nije imao ni podršku roditelja da krene tim putem. Međutim iako je bio radio u firmi kao brava u jednom trenutku počeo upravo na radnom mjestu, na masnom papiru da piše stihove.

Jednom prilikom je na pitanje čime bi se bavio da nije uspio u muzici, otvoreno je izjavio:

– Da nisam pjevač, možda bih nastavio da radim u fabrici ležajeva “Vogošća”.

Tom prilikom je istakao da taj period ne želi da zaboravi jer ga je oblikovao.

Takođe je u jednoj emisiji Dino je istakao:

– Sprdali su se sa mnom jer sam pisao pjesme dok sam radio u fabrici ležajeva Vogošća i zapisivao ih na masni papir. Uvijek sam im govorio da će me gledati na televiziji

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Nadica Ademov prodavala na pijaci

Lijepa pjevačica Nadica Ademov danas bi se moglo reći da uživa u luksuzu, ali nije uvijek živjela na “visokoj nozi”. Kako je izvor jednom prilikom otkrio, pjevačica je svojevremeno prodavala stvari na pijaci.

– Od jutra do mraka radila je na pijaci i prodavala gaće i čarape – otkrio je tada izvor blizak pjevačici.

– Imala je svoju tezgu i prodavala svašta, ali većinom gaće, čarape i neke majice. Tezga joj je bila puna robe, uvijek je imala posla – rekao je izvor ranije za Scandal.

Olja Karleuša radila u butiku

Pjevačica Olja Karleuša je prije nego što je počela da se bavi pjevanjem bila zaposlena u jednom butiku.

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– Butik su držali momci koji i danas imaju tu prodavnicu cipela, to je bilo u Siti Pasažu. Tih godina su najljepše žene radile po buticima, a ja sam počela da radim jer sam studirala i moj otac nije podržavao nešto što je trebao i rekao mi je da mi neće davati novac, a ja sam mu rekla da nije problem, zaposliću se”, ispričala je ona i dodala:”To je jedan lijep period mog života. Kada sam počela da pjevam mnogo je novinara dolazilo kroz priču ‘radli ste u butiku’, ja razmišljam da li sam nešto skrivila? – ispričala je Olja u emisiji “Ispovest”.

Emina Jahović je bila voditeljka

Pjevačica Emina Jahović ranije je izjavila da se rado sjeća tinejdžerskih dana kada je bila voditeljka.

– Rado se sjećam tinejdžerskih dana. Uživala sam tokom tog perioda koji sam provela radeći na televiziji i na radiju. Tada sam prvi put pokazala svoju kreativnu slobodu, koja me je kasnije i navela da krenem putem muzike i javnog života – istakla je ranije pjevačica.

Romana prodavala kafu

Pjevačica Romana Panić nikada se nije stidela da govori o periodu kada je išla na pijacu u pet ujutru kako bi prodavala kafu.

Osim toga Romana je radila u CD šopu, ali i kao prvi di-džej u Bosni.

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– Tako je, i na televiziji, i na radiju. I moji su, evo, to je jedna tamo pomoćna prostorija, tu smo imali pržionicu kafe. To su bila malo teža ta vremena, ratna i poslijeratna, u stvari, kad su se sve zalihe potrošile, mi žene smo bile tu u kući, moja majka isto, koja je veliki borac i koja vodi ovu kuću, dakle, mi smo svi radili u toj pržionici. Ono čuveno, da sam ja eto, išla na pijacu, ujutru u pet da prodajem tu kafu – ispričala je Romana ranije za emisiju “Metar moga sela”.

Nada Obrić radila kao pravnica

Pjevačica Nada Obrić pevanje je bap kao i cijela njena porodica smatrala hobijem, pa je tako prije nego što je postala poznata široj javnosti Nada radila kao pravnica i to punih 11 godina, prenosi Blic.

– Radila sam kao pravnik i, bez lažne skromnosti, bila sam veoma uspješna u tome. Čak sam rješavala i sporove, kao sudija, između ljudi. Tada je tako bilo. Nisam imala nijedan problem zbog toga što sam bila poznata pjevačica, kolege na poslu nisu obraćale pažnju na to. Mada, moram da priznam da je u početku bilo negodovanja “kako će ona da radi kad pjeva, da li će postići na poslu” i tome slično – prisjetila se Nada u emisiji “Iz profila”.