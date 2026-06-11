Tragična nesreća na magistrali - poginuo motociklista

Motociklista iz Teslića S.S. poginuo je u srijedu naveče u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu na području pomenutog grada.

Nesreća se dogodila oko 19 sati, a u njoj je učestvovao stradali S.S. upravljajući motociklom suzuki.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala S.S. je od zadobijenih povreda smrtno stradalo na licu mjesta", saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

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Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice Teslić, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.