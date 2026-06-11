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Tragična nesreća na magistrali - poginuo motociklista

Autor:

Stevan Lulić
11.06.2026 09:37

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Трагична несрећа на магистрали - погинуо мотоциклиста
Foto: ATV

Motociklista iz Teslića S.S. poginuo je u srijedu naveče u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu na području pomenutog grada.

Nesreća se dogodila oko 19 sati, a u njoj je učestvovao stradali S.S. upravljajući motociklom suzuki.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala S.S. je od zadobijenih povreda smrtno stradalo na licu mjesta", saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

полиција-Република Српска-лисице

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Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice Teslić, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

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Saobraćajna nesreća

nesreća

Teslić

Policija

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