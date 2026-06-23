Kiša ''poprašila'' u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Kratkotrajna kiša zahvatila je Banjaluku u utorak, 23. juna, u poslijepodnevnim satima.
Padavine su trajale svega nekoliko minuta i donijele kratkotrajno osvježenje na visokim temperaturama.
Koliko je mala količina kiše bila svjedoči činjenica da su ulice bile suve za par minuta nakon prestanka padavina.
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Meteorolozi su za danas najavili pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz dnevne temperature koje će u pojedinim krajevima dostići i tropskih 37 stepeni Celzijusovih.
Vremenska prognoza za 23. jun pokazuje da se nastavlja priliv toplog vazduha, a nestabilnosti su moguće tek u pojedinim regijama.
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