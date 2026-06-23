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Banjalučke vlasti kritikuju građane da troše previše vode, a zalijevaju kružne tokove

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 13:22

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Бањалучке власти критикују грађане да троше превише воде, а залијевају кружне токове
Foto: ATV

Dok gradska administracija na čelu sa Draškom Stanivukovićem danima prebacuje krivicu na građane Banjaluke, nazivajući ih "nesavjesnim" zbog potrošnje vode, na djelu vidimo klasičan primjer dvostrukih aršina.

Istovremeno dok uvodi restrikcije, Stanivuković se ne ustručava da dragocjene resurse troši na kozmetičko uljepšavanje grada, saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka

U trenutku kada je proglašena vanredna situacija, a hiljade stanovnika Potkozarja i okolnih naselja suočavaju sa restrikcijama i strahom da li će sutra imati vodu za osnovne životne potrebe, gradske službe pod okriljem noći zalijevaju zelene površine i kružne tokove u strogom centru Banjaluke.

Iz SNSD-a posebno ističu da građani nisu bili blagovremeno obaviješteni o restrikcijama.

"Dok su nadležni pozivali na racionalnu potrošnju i najavljivali kazne za građane, istovremeno su dozvolili da se voda koristi za poslove koji u ovom trenutku nikako ne mogu biti prioritet. Ako je situacija toliko kritična da se proglašava vanredno stanje, kako onda ima vode za zalijevanje kružnih tokova?", pitaju u SNSD-u.

Umjesto stalnog prebacivanja odgovornosti na Banjalučane, iz SNSD-a poručuju da bi gradska administracija konačno trebalo da odgovori na ključno pitanje: zašto godinama nisu riješeni infrastrukturni problemi u sistemu vodosnabdijevanja?

"Građani nisu krivi što sistem nije na vrijeme unaprijeđen. Oni s pravom očekuju da voda za piće i osnovne potrebe ljudi bude apsolutni prioritet, a ne održavanje travnjaka i dekorativnih površina u centru grada", zaključuje se u saopštenju.

Iz Gradskog odbor SNSD Banjaluka zatražili su od Gradske uprave da javnosti pruži jasne odgovore, objavi precizne podatke o potrošnji vode gradskih službi i prestane sa dvostrukim aršinima u kojima se od građana traži štednja, dok se istovremeno voda troši na poslove koji mogu da sačekaju.

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Tagovi :

Banjaluka

Voda

Draško Stanivuković

GO SNSD

Potrošnja

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