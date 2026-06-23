"Beer and food fest" stiže u Banjaluku: Deset dana zabave za cijelu porodicu uz besplatan ulaz

Park Mladen Stojanović u Banjaluci ove jeseni postaje centralno mjesto zabave, gastronomije i muzike, jer će od 11. do 20. septembra biti održan prvi "Beer and food fest", desetodnevna manifestacija koja donosi koncerte, bogatu ponudu hrane i pića, porodične sadržaje i brojne zabavne aktivnosti.

Uz besplatan ulaz tokom svih deset dana, ovaj jedinstveni festival će okupiti posjetioce iz Banjaluke, drugih gradova BiH i regiona, te dodatno obogati turističku i zabavnu ponudu najvećeg grada Srpske.

Tokom trajanja festivala posjetioci će moći da uživaju u bogatoj gastronomskoj ponudi, različitim vrstama pića, koncertima, sportskim sadržajima, nagradnim igrama i zabavnim aktivnostima za sve generacije.

Muzički dio programa predvodiće poznati izvođači i tribute bendovi, među kojima su Orthodox Celts, Bad Copy, AD/DC Real Tribute, RING – ABBA Real Tribute, Elvis Presley Real Tribute, Rainmaker – Iron Maiden Tribute Band i Prava Stvar – Zdravko Čolić Tribute Band.

Na festivalskoj bini nastupiće i domaći izvođači Fjužna pruga, Reaper, BIP i LaGrunde, dok će za dobru atmosferu biti zadužen i DJ Kosnik.

Program i za najmlađe

Poseban dio programa namijenjen je porodicama i najmlađim posjetiocima, koje očekuju igraonice, radionice i drugi sadržaji prilagođeni djeci. Organizatori su najavili i takmičenja u jedenju i ispijanju pića, kao i brojne nagradne igre.

Tokom festivala biće organizovani i prenosi sportskih događaja, čime će Park Mladen Stojanović tokom deset dana postati centralno mjesto okupljanja ljubitelja zabave, gastronomije i muzike.

""Beer and food fest" biće održan od 11. do 20. septembra, a ulaz na sve sadržaje je besplatan uz fantastičan spoj gastronomije, muzike, zabave i druženja na jednom mjestu, pretvarajući Park Mladen Stojanović u najveću festivalsku zonu grada.