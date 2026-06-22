VAŠA BEOGRADSKA KUĆA: Zašto NEBESSA KVART privlači sve veću pažnju kupaca iz Republike Srpske

Od lokacije i saobraćajne povezanosti, pa sve do velnes načina života i održivih tehnologija – analizirali smo projekat koji će od 25. juna do 12. jula biti predstavljen u Delta Planetu u Banjoj Luci.

Za mnoge građane Republike Srpske Beograd odavno nije samo glavni grad susjedne države. To je grad u kojem studiraju djeca, razvijaju se poslovne karijere, obavljaju zdravstveni pregledi, grade porodične veze i provodi značajan dio godine. Upravo zbog te svakodnevne povezanosti, interesovanje za nekretnine u Beogradu posljednjih godina kontinuirano raste.

Povodom najave da će NEBESSA KVART od 25. juna do 12. jula biti predstavljen u banjalučkom Delta Planetu, odlučili smo da detaljnije proučimo o kakvom projektu je riječ.

NEBESSA KVART

Analizirali smo lokaciju, infrastrukturu, sadržaje i tehnološka rješenja, a ono što smo saznali pokazuje zbog čega se o ovom projektu sve češće govori kako među investitorima i kupcima koji žele trajniju vezu sa Beogradom, tako i u regionu.

Beograd na dohvat ruke

NEBESSA kvart gradi se na Novom Beogradu, u Ulici Partizanske avijacije. Prema dostupnim podacima, od centra grada udaljen je oko 12 minuta vožnje, jednako koliko i od aerodroma Nikola Tesla.

Glavna autobuska i željeznička stanica nalaze se na svega šest do osam minuta udaljenosti, dok su škola, pijaca i banka dostupne za nekoliko minuta. Posebnu vrijednost predstavlja neposredna blizina auto-puta, do kojeg se stiže za približno dva minuta.

Za građane Republike Srpske koji često putuju između Banje Luke i Beograda, ovakva povezanost može da ima značajnu praktičnu vrijednost.

Grad u gradu

Ono što ovaj projekat, između ostalog, izdvaja jeste koncept sigurnog stambeno-poslovnog kompleksa – takozvani "gated community".

NEBESSA KVART prostire se na ukupno 73.164 kvadratna metra, čiji nadzemni dio obuhvata 48.523 kvadratna metra, a u okviru kvarta dostupni su različiti sadržaji potrebni za svakodnevni život, uključujući i vrtić, kao i maloprodajne objekte. Posebno se ističe više od 17.000 kvadratnih metara zelenih i otvorenih površina, što pokazuje da je značajan dio projekta posvećen kvalitetu životnog okruženja.

NEBESSA KVART

Investitor je čak trećinu ukupne površine posvetio zajedničkim sadržajima za stanare, sa idejom da na taj način većinu svakodnevnih potreba mogu da zadovolje unutar samog kompleksa, bez potrebe za odlaskom u druge dijelove grada, čak i bez prelaska ulice – na minut–dva od svog stana.

Prvi park na krovu sa atletskom stazom

Najzanimljiviji segment projekta je impresivan park na krovu, koji se prostire na 5.600 kvadratnih metara – prvi takve vrste u stambenim kompleksima u Srbiji i regionu. Atletska staza dužine 350 metara i vidikovac sa pogledom na Beograd u parku na krovu NEBESSA kvarta, kao i zone za odmor, dječju igru, vježbanje i posebna pet zona za vlasnike kućnih ljubimaca, dostupni su ekskluzivno samo stanarima NEBESSA kvarta.Pored toga, tu je i zona za urbano baštovanstvo, gdje stanari mogu da sade i uzgajaju začinsko bilje.

Posebnu pažnju privukla nam je atletska staza dužine 350 metara. Poređenja radi, staza na poslovnoj zgradi Googlea u Londonu dugačka je oko 200 metara, dok atletska staza na stadionu Rajko Mitić ima 400 metara.

Zašto su zeleni krovovi važni

Tokom istraživanja naišli smo i na podatke o prednostima zelenih krovova. Oni mogu da utiču na smanjenje efekta urbanih toplotnih ostrva, tokom ljetnih mjeseci doprinose nižim temperaturama u okruženju, a vegetacija istovremeno filtrira vazduh i pomaže u ublažavanju buke.

NEBESSA KVART

Za buduće stanare to može da znači prijatnije i mirnije životno okruženje, a to je ono što nam je, složićete se, danas svima neophodno.

Velnes koncept kakav region još nije vidio

NEBESSA KVART predstavlja prvi Wellness real estate projekat u Srbiji i regionu. U okviru kompleksa stanarima su dostupni bazen, privatan bioskop, kuglana, teretana i pažljivo odabran izbor poslovnih lokala i usluga – od prodavnica, pekare i banke do perionice automobila. Čak i vrtić.

Svi sadržaji nalaze se unutar samog kvarta, na svega dva minuta vožnje liftom ili nekoliko minuta hoda. Za savremen način života, u kojem je vrijeme jedan od najvrijednijih resursa, ovakav koncept može da ima značajnu prednost.

NEBESSA KVART

PodRoom – mjesto gdje zabava počinje

Posebnu cjelinu predstavlja multifunkcionalni prostor duhovito nazvan PodRoom, površine od 2.100 kvadratnih metara, namijenjen stanarima. Upravo ovaj prostor objedinjuje sportske, velnes i zabavne sadržaje.

Pored SpaRooma sa bazenom, saunama i masažom, FitRooma koji čine teretana i prostori za jogu i pilates, svakako najinteresantniji dio ovog prostora je FunRoom – koji je u potpunosti besplatan za stanare, a u kome se nalaze prva kuglana u stambenom objektu na Balkanu, privatan bioskop, bilijar, stoni tenis, gejming zona, karaoke prostor, dječja igraonica, kao i laundž za druženje.

Prema trenutno dostupnim informacijama, ovakve sadržaje trenutno nema nijedan drugi stambeni kompleks u regionu, pa ni u Evropi.

NEBESSA KVART

Tehnologije koje utiču na kvalitet života

NEBESSA KVART nudi i na najsavremenija energetska i tehnološka rješenja. Stanovi i poslovni prostori u ovom kvartu koriste geotermalne pumpe za grijanje i hlađenje, sisteme mikrofiltracije i jonizacije vazduha, kao i sisteme za mikropročišćavanje i omekšavanje vode.

Takođe, stanarima su dostupni i punjači za električna vozila, kao i prostori za odlaganje bicikala. Posebna prednost je precizna kontrola potrošnje energije za grijanje i hlađenje, što znači da plaćate samo ono što ste zaista i potrošili.

NEBESSA KVART

Smart Home kao standard

Svaki stan NEBESSA kvarta opremljen je Smart Home sistemom. To podrazumijeva upravljanje grijanjem i hlađenjem, rasvjetom, utičnicama, senzorima i bezbjednosnim sistemima putem digitalnih rješenja.

Na taj način stanari imaju veću kontrolu nad svakodnevnim funkcionisanjem svog prostora. Istovremeno, svim stanarima će za rezervaciju termina u Pod Roomu, za komunikaciju sa recepcijom koja će raditi 24/7, kao i sa facility managementom zgrade, biti na raspolaganju posebna aplikacija Nebessa One.

NEBESSA KVART

NEBESSA KVART stiže u Banju Luku

Građani Republike Srpske imaće priliku da se detaljnije upoznaju sa NEBESSA kvartom tokom prezentacije u Delta Planetu u Banjoj Luci od 25. juna do 12. jula. Posjetioci će moći da dobiju informacije o lokaciji, sadržajima, modelima kupovine i investicionim mogućnostima.

Za mnoge ljude iz Republike Srpske koji Beograd već doživljavaju kao važan dio svog privatnog ili poslovnog života, NEBESSA kvart može da predstavlja spoj funkcionalnog stanovanja, dugoročne investicije i savremenog životnog koncepta na jednoj adresi. Zakažite prezentaciju pozivom na broj telefona +38169777 888, ili na www.nebessa.rs/bl.