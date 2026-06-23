Planirana isključenja: Pogledajte koji dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

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Banjalučane i danas očekuju radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini dijelovi grada i okolnih naselja privremeno ostati bez napajanja električnom energijom.

Iz "Elektrokrajine" su naveli spisak ulica i naselja u kojima će doći do obustave snabdijevanja: Od 09:00 do 11:00 časova: Dijelovi ulica: Dušana i Vlade Kopanje, Srpskih rudara i Karađorđeva. Dijelovi naselja: Saračica, Čokori, Gligorići, Jošikova voda, Bistrica, Karaula i Motike. Od 09:00 do 12:00 časova: Dio ulice Kosovske djevojke. Od 08:00 do 12:00 časova: Dio ulice Milana Karanovića. Nadležni apeluju na potrošače da se na vrijeme pripreme za planirani prekid snabdijevanja.

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