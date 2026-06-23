Vanredna situacija u dijelovima Banjaluke, počele restrikcije

Zbog povećane potrošnje vode i potrošene sedmodnevne količine za samo jednu noć, u potkozarskim mjesnim zajednicama proglašena je vanredna situacija, a uvedena je i planska redukcija vode prema kojoj će pojedina naselja u određenim terminima ostajati bez vodosnabdijevanja.

Minulog vikenda zabilježena je povećana potrošnju vode te je za jednu noć potrošena sedmodnevna količina vode na području koje se vodom snabdijeva sa rezervoara Tunjice. Stručno-operativni tim zasjedao je u nedjelju i ponedjeljak, kada je dogovoreno da se sazove hitna sjednica Gradskog štaba za vanredne situacije te je jutros donesena odluku o proglašenju vanredne situacije u potkozarskim mjesnim zajednicama, odnosno na području onih mjesnih zajednica koje se vodom snabdijevaju sa rezervoara Tunjice.

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Kazao je ovo zamjenik komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije Miroslav Ševo.

Poručio je kako će se u narednom periodu pristupiti kontrolisanoj isporuci vode na potkozarskom području i to po principu da u parne dane vodu neće imati potrošači koji se vodom snabdijevaju sa rezervoara Prijakovci, a to su naselja Potkozarje, Piskavica, Verići, Mišin Han i Prijakovci, u terminu od osam do 18 časova, dok će u neparne dane, u istom terminu, bez vode biti naselja koja se vodom snabdijevaju sa rezervoara Ramići, a to su naselja Barlovci, Dragočaj, dio Ramića i dio Prijakovaca.

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"U večernjim satima, od 18 časova pa do osam časova ujutro, bez vode će biti potrošači sa rezervoara Tunjice, jer će se u tom terminu vršiti akumulacija vode u rezervoarima. Važno je napomenuti da će se u danima redukcije stanovništvo vodom za piće moći snabdjeti putem cisterni JP Vodovod koje će se nalaziti ispred objekata mjesnih zajednica u Piskavici i Dragočaju", rekao je on.

(Nezavisne)