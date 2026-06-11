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Provjerite da li je vaš uređaj na spisku: Vocap više neće biti dostupan na ovim telefonima

Autor:

ATV
11.06.2026 14:41

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Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.
Foto: Anton/Pexels

Vocap, u vlasništvu kompanije Meta, uvodi nove minimalne sistemske zahtjeve koji će uskoro onemogućiti rad aplikacije na dijelu starijih Android i Ajfon uređaja. Korisnici koji i dalje koriste zastarjele verzije operativnih sistema moraće da provjere da li njihov telefon ispunjava nove uslove, jer bez toga aplikacija više neće funkcionisati.

Kompanija objašnjava da redovno preispituje koje verzije sistema može da podržava, jer se tehnologija brzo mijenja i zahtjeva sve napredniju osnovu za rad. Glavni razlozi za ovu odluku su bezbjednost, stabilnost i mogućnost uvođenja novih funkcija koje stariji sistemi više ne mogu pouzdano da podrže.

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Android uređaji prvi na udaru promjena

Prema novim pravilima, od 8. septembra 2026. godine Vocap će na Android telefonima raditi samo na Android 6 i novijim verzijama sistema. Svi uređaji koji ostanu ispod tog nivoa izgubiće pristup aplikaciji, osim ako ne postoji mogućnost nadogradnje sistema.

Najveći problem je što mnogi stariji Android telefoni nikada nisu dobili ažuriranja na novije verzije, jer proizvođači često prekidaju softversku podršku nakon nekoliko godina. To znači da će veliki broj korisnika morati da zamijeni uređaj ako želi da nastavi korišćenje Vocapa.

Ajfon korisnici imaju blažu tranziciju

Za Epl uređaje promene stupaju na snagu 30. novembra 2026. godine, kada će Vocap zahtjevati iOS 15.5 ili noviji sistem. Korisnici koji već imaju kompatibilne Ajfon modele mogu jednostavno da izvrše ažuriranje sistema i nastave da koriste aplikaciju bez većih poteškoća.

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Ova tranzicija je znatno blaža u poređenju sa Android platformom, jer Epl duže podržava svoje uređaje kroz sistemske nadogradnje. Zbog toga većina Ajfon korisnika neće biti primorana da mijenja telefon, već samo da instalira najnoviju dostupnu verziju iOS-a.

Stari telefoni gube podršku i funkcionalnost

Najveće posledice ove odluke osetiće vlasnici starijih Android uređaja koji se više ne mogu ažurirati na Android 6 ili noviji. U takvim slučajevima Vocap će prestati da radi u potpunosti, jer aplikacija više neće biti kompatibilna sa zastarjelim sistemima.

Kod Ajfon uređaja situacija je stabilnija, pošto su ranije verzije poput Ajfon 5s, Ajfon 6 i Ajfon 6 Plus već ranije izgubile podršku. Novi prag na iOS 15.5 neće značajno promijeniti stanje, jer većina aktivnih uređaja već ispunjava minimalne zahtjeve.

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Zašto aplikacije napuštaju stare sisteme

Ovakve promjene su uobičajene kod velikih aplikacija koje se razvijaju i uvode nove funkcije. Kako se unapređuju bezbjednosni standardi, enkripcija poruka i stabilnost sistema, starije verzije operativnih sistema postaju ograničenje za dalji razvoj.

Zbog toga kompanije poput Mete moraju da povremeno podignu minimalne zahtjeve, kako bi aplikacija mogla da ostane sigurna i funkcionalna. Korisnicima se zato preporučuje da redovno provjeravaju verziju sistema, kako bi izbjegli situaciju u kojoj aplikacija iznenada prestaje da radi.

(Kurir)

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