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Tramp: Netanjahu neće biti uhapšen u Americi

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 19:30

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Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen kada dođe u posjetu Americi, nakon što je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani rekao da razmišlja o tom potezu.

"Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen, ni na koji način, niti u bilo kom obliku dok je u SAD", napisao je Tramp u objavi na društvenim mrežama.

Tramp nije pomenuo Mamdanija u objavi na mreži "Trut sošl", ali je ukazao na pomoć koju je Izrael pružio u ratu protiv Irana.

Gradonačelnik Njujorka rekao je u intervjuu emitovanom u subotu da gradska uprava razmatra šta joj dozvoljava zakon.

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Netanjahu svakog septembra putuje u Njujork na godišnji skup svjetskih lidera u Generalnoj skupštini UN.

Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje Netanjahua zbog navodnih ratnih zločina počinjenih tokom rata u Pojasu Gaze. Izrael odbacuje jurisdikciju ovog suda i negira da je počinio ratne zločine.

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