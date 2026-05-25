Vašington i Teheran dogovorili otvaranje Ormuskog moreuza za 30 dana

Sjedinjene Države i Iran dogovorili su, u okviru preliminarnog sporazuma, potpuno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza u roku od 30 dana, objavio je list "Vašington post" pozivajući se na neimenovanog diplomatu.

"Preliminarni mirovni sporazum između SAD i Irana takođe predviđa odgađanje nuklearnih pregovora za kasniji datum", naveo je zvaničnik. Prema pisanju novina, strane su se dogovorile da produže primirje za 60 dana kako bi postigle konačni mirovni sporazum. (Srna)

