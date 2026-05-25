Tramp o pregovorima sa Iranom: Moj dogovor će biti pošten

25.05.2026 07:43

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, по повратку са путовања из Пекинга, Кина.
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Dogovor koji Sjedinjene Američke Države naprave sa Iranom mora biti dobar i pogodan, izjavio je sinoć američki predsjednik Donald Tramp, ističući da pregovori o sporazumu još nisu privedeni kraju.

"Ako napravim dogovor sa Iranom, to će biti dobar i pogodan dogovor, ne kao onaj koji napravio (bivši predsjednik SAD Barak) Obama, koji je Iranu dao ogromne količine gotovine i čist put ka nuklearnom naoružanju", napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Truth Social.

Prema njegovim riječima, sporazum o kojim SAD i Iran sada pregovaraju je suprotan od toga.

"Niko ga nije vidio niti zna šta ima u njemu. Još nisu dovršeni pregovori. Tako da nemojte slušati gubitnike koji kritikuju nešto što nisu vidjeli. Za razliku od onih koji nisu riješili ovaj problem prije mnogo godina, ja ne pravim loše dogovore", napisao je Tramp.

Američki predsjednik ranije juče je ocijenio da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju "uredno i konstruktivno" i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora, dodajući da je vrijeme na strani Vašingtona.

"Pregovori se odvijaju na uredan i konstruktivan način i naložio sam svojim predstavnicima da ne žure, jer je vrijeme na našoj strani", naveo je Tramp.

Pozivajući se na visokog zvaničnika Trampove administracije, En-Bi-Si je u nedjelju prenio da sporazum SAD i Irana neće biti postignut do kraja dana, piše Tanjug.

