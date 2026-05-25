Njemački san postaje teži: Rok za državljanstvo se produžava na 8 godina?

25.05.2026 08:14

Њемачки сан постаје тежи: Рок за држављанство се продужава на 8 година?
Foto: Pexels

Njemački blok Hrišćansko-demokratske unije i Hrišćansko-socijalne unije (CDU/CSU), koji je dio vladajuće koalicije, pozvao je na produženje perioda naturalizacije potrebnog za dobijanje državljanstva.

Prema važećem njemačkom zakonu, stranac može dobiti njemačko državljanstvo nakon pet godina legalnog boravka u zemlji. Dvojno državljanstvo je takođe dozvoljeno u Njemačkoj, podsjeća list "Di velt".

Predsjednik stranke za unutrašnju politiku u parlamentu Aleksander Trom rekao je da bi bilo ispravno produžiti period naturalizacije na osam godina.

On je predložio ukidanje naturalizacije zasnovane isključivo na statusu tražioca azila. Stranac bi prvo morao da dobije stalni boravak, a tek tada bi počelo vrijeme potrebno za dobijanje državljanstva.

Njemačka ima prilično stroge zahtjeve za dobijanje stalnog boravka. Podnosioci moraju da dokažu najmanje 60 mjeseci uplaćivanja penzionih doprinosa.

Ako bi se Tromovi prijedlozi sproveli u praksi, rok za dobijanje državljanstva za izbjeglice mogao bi se povećati sa pet na deset ili više godina.

Ministar unutrašnjih poslova njemačke pokrajine Hesen Roman Posek, koji je takođe član CDU, rekao je za "Di velt" da Njemačka treba da obezbijedi državljanstvo prvenstveno ljudima koji su joj potrebni.

Dvojno državljanstvo otežava potpunu integraciju i stoga mora biti dozvoljeno samo u izuzetnim slučajevima.

Međutim, bloku CDU/SCU neće biti lako da promoviše ovu inicijativu, jer će morati da pregovara sa Socijaldemokratskom partijom (SPD), koja je dio vladajuće koalicije i učestvovala je u liberalizaciji zakona o državljanstvu, podsječa "Di velt".

Nijedna stranka nema većinu u koaliciji koja bi podržala reviziju zakona.

List navodi da je prošle godine preko 309.000 ljudi dobilo njemačko državljanstvo. To je rekordno visok broj od kada se vodi evidencija 2000. godine, prenosi Mondo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

