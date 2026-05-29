Prekomjerno gledanje u ekrane uzrokuje ''digitalnu glavobolju'': Sve češće se javlja kod mladih

Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.
Foto: Anna Tarazevich/Pexels

Prekomjerna izloženost ekranima mobilnih telefona među djecom i adolescentima često je uzrok "digitalne glavobolje", oblika migrene povezanog sa produženom upotrebom elektronskih uređaja, poremećajima spavanja, vizuelnim umorom i kognitivnim preopterećenjem, pokazala su naučna istraživanja.

Sve više studija povezuje ekrane električnih uređaja i glavobolje, a istraživači, pedijatri, ukazuju da naprezanje očiju, poremećen san i kognitivno preopterećenje uzrokuju glavobolje, prenosi Ansa.

Nedavni pregled objavljen u časopisu Headache, koji je analizirao 48 međunarodnih studija, pokazuje vezu između vremena provedenog pred ekranom i povećanja glavobolja među mladima.

Smanjenje vremena pred ekranom ublažava simptome

Druga nedavna studija u Medicinskom biltenu Infantilne bolnice u Meksiku otkrila je da djeca s glavoboljama češće koriste pametne telefone i tablete više od tri sata dnevno, a utvrđeno je i poboljšanje simptoma smanjenjem vremena provedenog pred ekranom.

Među glavnim uključenim mehanizmima je vizuelni umor uzrokovan produženim vremenom provedenim pred ekranom, u kombinaciji s poremećajem ciklusa spavanja i buđenja uzrokovanim plavim svjetlom s ekrana, što može da smanji proizvodnju melatonina.

Provođenje više sati sa vratom savijenim nad pametnim telefonom takođe povećava napetost u mišićima vrata i može da dovede do bola koji se širi prema glavi, u obliku tenzijskih glavobolja.

Stalna obavještenja povećavaju anksioznost

Još jedan negativan faktor je kognitivno preopterećenje uzrokovano stalnom stimulacijom od obavještenja i satima pregleda stimulirajućeg sadržaja, povezano s anksioznošću zbog održavanja povezanosti i "ne propuštanja".

Iz tog razloga, Italijansko društvo za pedijatriju preporučuje pravilnu upotrebu uređaja od detinjstva, poput izbegavanja pametnih telefona i tableta prije spavanja, održavanja spavaćih soba bez uređaja, ograničavanja vremena provedenog na internetu i pravljenja čestih pauza tokom korištenja.

