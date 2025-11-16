Logo
Двоструко веће: Форд представио ново сједиште компаније

16.11.2025

16:16

Коментари:

0
Двоструко веће: Форд представио ново сједиште компаније
Фото: Tanjug / AP

"Форд" је представио медијима ново сједиште компаније у Мичигену, двоструко веће од старог и опремљено пословним простором, ресторанима и изложбом аутомобила.

Ово је прва промјена централе гиганта аутомобилске индустрије послије 70 година, а у новој згради има мјеста за двоструко више запослених него до сада.

Ново сједиште има седам ресторана у хали површине 14.864 метра квадратна, канцеларијски простор, дизајнерске студије и радионице.

"Крунски драгуљ" новог "Фордовог" сједишта, према ријечима глобалног директора за дизајн Џенифер Колстад, је изложбени салон са аутомобилима из претходних епоха.

"Импресивно је. Када сте у њему, осјећате се као да сте у центру аутомобилског дизајна", рекла је Колстадова у новом сједишту компаније укупне површине 195.096 метара квадратних.

Она је изјавила да је главна функција центра да се у њему представљају производи и доносе одлуке о томе шта ће бити пласирано на тржиште, пренио је АП.

Нова зграда, названа "Свјетско сједиште `Форда`", удаљена је 4,8 километара од старе, а налази се у мјесту Дирборн.

"Фордово" садашње сједиште, познато као "Стаклена кућа", отворено је 1956. године и биће срушено. Компанија стара 122 године очекује да ће завршити селидбу 2027. године.

