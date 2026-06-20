Pronađeno tijelo dječaka (8) koji je nestao prije tri dana: Tragedija u Hrvatskoj

Danas u popodnevnim časovima u rijeci Dravi, oko dva kilometra nizvodno od mjesta nestanka, pronađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka koji je nestao prije tri dana u Selnici Podravskoj u Hrvatskoj.

Po nalogu Županijskog državnog tužilaštva u Varaždinu sprovode se istražne radnje, saopštila je Policijska uprava koprivničko-križevačka.

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Na terenu su tokom prethodna tri dana bile angažovane sve službe, od Gorske službe spasavanja (HGSS) i Crvenog krsta do policijskih ronilaca i vatrogasaca. Potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu, koja je proteklih dana nadošla usljed obilnih padavina, što je dovelo do promjene strukture tla.

Djeca bila bez nadzora

Teren je klizav i opasan čak i za odrasle plivače, a kamoli za dijete. Policijski ronioci, vatrogasci i pripadnici HGSS-a pretraživali su zahtjevni stari tok rijeke čamcima, dok je područje nadzirano iz vazduha.

Prema nezvaničnim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tokom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao.

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Postavlja se pitanje šta su maloljetna djeca radila na reci bez nadzora roditelja. Poznato je da su roditelji prije tri mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, ali su nadležne službe tada utvrdile da nije bilo nepravilnosti.

(Indeks)