Дјечаци страдали скачући са стијена: Трагедија у Шпанији

Аутор:АТВ редакција
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Тројица дјечака погинула су на плажи близу Тарагоне у шпанској аутономној заједници Каталонији, гдје је била подигнута жута заставица због високих таласа, објавиле су данас власти. Овај трагични догађај завио је регион у тугу и покренуо нова упозорења о безбједности на мору.
До несреће је дошло у петак када је група од шест дјечака скочила у море са стијена.
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Иако је плажа била означена жутом заставицом, сигнализирајући опасност од високих таласа, младићи су се ипак одважили на ризичан потез, преноси Еуропапрес.
Тројица дјечака успјела су да се врате на обалу самостално, док су преосталу тројицу из воде извукли спасиоци. Нажалост, исход је био фаталан за сву тројицу.
Дванаестогодишњи дјечак преминуо је на лицу мјеста, упркос свим покушајима реанимације. Двојица 13-огодишњака хитно су пребачена у болницу, али су, након пружене помоћи, нажалост, подлегла повредама, саопштиле су регионалне хитне службе.
Премијер Каталоније, Салвадор Иља, изразио је дубоку ожалошћеност поводом трагедије. На својој платформи Икс (раније Твитер), написао је: „Дубоко сам ожалошћен. Немам ријечи у овом тренутку тако великог бола.“
Градска управа Тарагоне прогласила је тродневну жалост, дијелећи бол са породицама настрадалих.
Градоначелник Тарагоне, Рубен Винуалес, упутио је апел грађанима:
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„Не треба предузимати непотребне ризике. Ни у којем случају не смије да се скаче са стијена“, истакао је Винуалес, наглашавајући важност поштовања безбједносних мјера на обали.
(Глас Српске)
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