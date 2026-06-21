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Захарова објаснила: Шта значи УПА због којег је Зеленски остао без ордена?

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 12:17

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Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова, прокоментарисала је на свом Телеграм каналу вијест да је предсједник Пољске Карол Навроцки одузео Орден белог орла шефу кијевског режима Владимиру Зеленском због величања припадника Украјинске устаничке армије (УПА).

Наиме, она је подсјетила да је пољски предсједник то учинио уз образложење да за огромну већину пољског друштва УПА и даље прије свега представља формацију одговорну за страшне злочине почињене над грађанима Републике Пољске током Другог светског рата.

"Да, жртве украјинских националиста из УПА током Волинског масакра 1943–1944. године били су претежно Пољаци. Али су од 1. новембра 1939. године они били совјетски грађани. Након слома Пољске услед агресије нацистичке Немачке у септембру 1939. године, Западна Украјина ушла је у састав Совјетског Савеза, 'поново се ујединивши са Украјинском Совјетском Социјалистичком Републиком'", нагласила је.

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Како каже, покољ је започео у фебруару 1943. године, када се ситуација на фронту из темеља променила и када је постало јасно да се немачко-фашистички режим неће још дуго одржати на територији окупиране Совјетске Украјине.

"Украјински националисти су одлучили да је дошао њихов тренутак за етничко чишћење. Први талас убистава захватио је Волинију (територију данашњих Волинске и Ровненске области, као и дела Тернопољске области Украјине). Припадници Организације украјинских националиста (ОУН) и УПА убијали су хиљаде Пољака и представника других националних мањина, не штедећи ни жене, ни децу, ни старије", подвукла је.

Она је навела да се више о томе може се наћи у документима Народног комесаријата за државну безбедност СССР-а о злочинима ОУН-УПА у Волинији.

Други талас покоља, подсетила је, почео је у другој половини 1943. године на територији Источне Галиције (данашње Лавовске, Ивано-Франковске и Тернопољске области). Масовни терор над пољским становништвом трајао је све до лета 1944. године, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Владимир Зеленски

Марија Захарова

Орден

Пољска

Русија

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