Instagram obradovao korisnike novom promjenom

Korisnici širom svijeta su godinama unazad zahtijevali ovu promjenu kako bi lakše dijelili složene priče kroz albume.

Prema zvaničnim informacijama programera, ova velika inovacija potpuno mijenja način na koji komuniciramo i plasiramo vizuelni sadržaj na ovoj mreži.

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Prije uvođenja ove opcije, svi slajdovi unutar jednog karusela morali su da dijele jedan isti, zajednički tekstualni opis. Autori sadržaja su zbog toga često morali da pišu predugačke tekstove ili da montiraju riječi direktno na same fotografije. Sada će se tekst ispod objave automatski mijenjati onog trenutka kada pratilac prstom prevuče na sljedeću sliku.

Ova promjena rješava veliki problem za sve koji koriste ovu mrežu za prepričavanje događaja ili putovanja. Ranije su pratioci morali da skroluju kroz ogroman blok teksta da bi shvatili koja rečenica opisuje koju sliku. Sada vizuelni sadržaj i tekst prate jedno drugo u savršenom koraku, što drastično poboljšava korisničko iskustvo.

Jednostavna aktivacija nove opcije

Proces kreiranja ovakvih objava je izuzetno lak i zahtjeva samo jedan dodatni korak prije samog objavljivanja. Korisnik treba da izabere željene fotografije ili video snimke, a zatim da klikne na polje za unos opisa. Tamo će se pojaviti novi prekidač koji nudi izbor između standardnog opisa i opcije za više različitih tekstova.

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Kada se ovaj prekidač aktivira, aplikacija otvara posebna polja za tekst ispod svake izabrane sličice ponaosob. Korisnici mogu da odluče da li žele da napišu rečenicu za baš svaki slajd ili samo za neke. Na samom kraju, objava se dijeli na profil na potpuno isti način kao što se to radilo i do sada.

Veliki napredak za internet marketing

Stručnjaci ističu da će mogućnost pisanja zasebnih poruka dramatično povećati angažovanje publike i vreme zadržavanja na objavama. Kompanije sada mogu mnogo detaljnije da predstave pojedinačne proizvode ili da kreiraju jasne korak-po-korak tutorijale.

Takođe, svaki pojedinačni slajd dobija sopstveni prostor za ključne riječi, što pruža ogromnu prednost za SEO pretragu unutar same aplikacije. Ovo praktično znači da će brendovi moći da prodaju više različitih artikala unutar samo jedne jedine objave na mreži. Svaki proizvod iz kataloga imaće svoju cenu, dimenzije i specifikacije ispisane tačno tamo gdje mu je i mjesto. Digitalni marketing će zbog ovoga postati daleko precizniji, a kupci će brže dolaziti do željenih informacija.

Stroga pravila za stare objave

Važno je napomenuti da ova opcija funkcioniše isključivo prilikom kreiranja potpuno novih karuselnih objava na profilu. Korisnici neće moći da se vrate unazad kroz vreme i retroaktivno izmene tekstove na svojim starim albumima. Ipak, u kombinaciji sa nedavnim uvođenjem opcije za mijenjanje rasporeda objava na profilu, kreativna sloboda je podignuta na najviši nivo.

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Ova ograničenja za stare objave su uvedena zbog tehničkih razloga i načina na koji baza podataka pamti podatke. Zato programeri savetuju korisnike da ne pokušavaju da prepravljaju istoriju svog profila, već da se okrenu budućim objavama. Svaka nova priča od sada može biti spakovana u moderan format koji privlači pažnju na pravi način.

Poboljšanja za kamere i pristupačnost

Pored tekstualnih inovacija, ažuriranje donosi i bolje prilagođavanje aplikacije osobama koje koriste tehnologije za pomoć pri čitanju. Istovremeno, korisnici Android telefona dobijaju moćno pojačanje za kameru u vidu integracije Ultra HDR i Night Sight noćnog režima rada.

Sve ove promene se postepeno pojavljuju korisnicima širom sveta, pa je potrebno redovno ažurirati aplikaciju.Sa ovim tehnologijama za noćno snimanje, fotografije unutar karusela će izgledati daleko profesionalnije i čistije nego ranije. Kada se spoje vrhunski kvalitet slike i jasni, pojedinačni opisi, dobijamo moćan alat za izražavanje, a Instagram ovim potezom jasno pokazuje da želi da zadrži tron u svijetu vizuelnih društvenih mreža, prenosi Kurir.