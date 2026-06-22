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Cijene u Hrvatskoj deru kožu: Za ovo uzimaju nevjerovatnih 250 evra

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 13:35

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Панорамски поглед на Дубровик и море.
Foto: Luciann Photography/Pexels

Ljetovanje na Jadranskom primorju za mnoge vozače postaje sve skuplje iskustvo, jer najveći trošak više nije smeštaj, već parking.

U nekim gradovima, poput Dubrovnika, tokom sezone parking može biti toliko skup da dnevna karta dostiže čak 250 evra.

Turisti koji dolaze kolima na more često imaju problem da nađu slobodno parking mjesto, a ljeti su cijene parkinga visoke.

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U većini primorskih gradova postoje dvije cijene: zimska (jeftinija) i ljetna (skuplja), koja važi od juna do kraja septembra, a negdje i duže.

Kada se na sve to dodaju i troškovi smještaja i goriva, ukupni odmor postaje dosta skuplji nego ranije.

Dubrovnik apsolutni rekorder

Prema nedavnim analizama, na Jadranu se izdvajaju sljedeće lokacije:

  • Dubrovnik: Apsolutni rekorder je nulta zona ovog grada, tik uz staro gradsko jezgro, gdje sat parkiranja košta nevjerovatnih 20 evra, dok dnevna karta dostiže i do 250 evra, piše "Indeks".
  • Omiš: Ovo mjesto takođe bilježi visoke cijene zbog ograničenog prostora, pa sat vremena u najskupljoj zoni iznosi 5 evra.
  • Zadar: Sa druge strane, najniže cijene mogu se naći upravo u ovom gradu, gdje u pojedinim zonama parking košta svega 30 centi po satu, što je ogromna razlika u poređenju sa elitnim lokacijama.

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Cijene parkinga

Cijene parkinga u Hrvatskoj

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