Cijene u Hrvatskoj deru kožu: Za ovo uzimaju nevjerovatnih 250 evra

Ljetovanje na Jadranskom primorju za mnoge vozače postaje sve skuplje iskustvo, jer najveći trošak više nije smeštaj, već parking.

U nekim gradovima, poput Dubrovnika, tokom sezone parking može biti toliko skup da dnevna karta dostiže čak 250 evra.

Turisti koji dolaze kolima na more često imaju problem da nađu slobodno parking mjesto, a ljeti su cijene parkinga visoke.

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U većini primorskih gradova postoje dvije cijene: zimska (jeftinija) i ljetna (skuplja), koja važi od juna do kraja septembra, a negdje i duže.

Kada se na sve to dodaju i troškovi smještaja i goriva, ukupni odmor postaje dosta skuplji nego ranije.

Dubrovnik apsolutni rekorder

Prema nedavnim analizama, na Jadranu se izdvajaju sljedeće lokacije: