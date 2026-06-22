Jeftinije gorivo od ponoći u komšiluku: Ovo su nove cijene

Autor:ATV redakcija
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U Crnoj Gori će od ponoći na snazi biti nove cijene goriva.
Eurosuper 98 će koštati 1,63 evra i biće jeftiniji sedam centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95 pa će koštati 1,59 evra.
Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 evra. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 evra.
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Shodno odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 29. juna 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 30. juna 2026. godine.
(RTCG)
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