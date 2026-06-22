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Jeftinije gorivo od ponoći u komšiluku: Ovo su nove cijene

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 13:44

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

U Crnoj Gori će od ponoći na snazi biti nove cijene goriva.

Eurosuper 98 će koštati 1,63 evra i biće jeftiniji sedam centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95 pa će koštati 1,59 evra.

Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 evra. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 evra.

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Shodno odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 29. juna 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 30. juna 2026. godine.

(RTCG)

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Crna Gora

gorivo

Cijene goriva

pad cijene goriva

Dizel cijena

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