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Vatru kod Šibenika gase tri kanadera i više od 70 vatrogasaca

22.06.2026 20:18

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Na području Poda kod Šibenika izbio je požar koji gase tri kanadera i više od 70 vatrogasaca sa 24 vozila, dok je lokalni put Dubrava–Podi zatvoren za saobraćaj.

Tri kanadera i više od 70 vatrogasaca sa 24 vozila gase požar na području Poda kod Šibenika, koji je izbio u poslijepodnevnim časovima.

Od 17.05 časova za sav saobraćaj zatvoren je lokalni put Dubrava-Podi.

Policijska uprava šibensko-kninska saopštila je da je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Poda zaprimila u 15.07 časova.

Nakon što požar bude potpuno ugašen, policijski službenici u saradnji s protivpožarnim inspektorom obaviće uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti nastanka požara i materijalna šteta, prenose hrvatski mediji, prenosi Srna.

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Tagovi :

Hrvatska

Šibenik

požar

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