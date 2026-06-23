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Kremlj: Niko ne sumnja u stabilnost ruske ekonomije

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 14:19

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Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Stabilnost ruske ekonomije je obezbjeđena i niko je ne dovodi u pitanje, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov, komentarišući pad cene nafte marke "brent".

"Stabilnost ruske ekonomije je obezbjeđena, a makroekonomska stabilnost je u potpunosti osigurana – i u to niko ne sumnja. O tome je više puta bilo riječi na ekonomskim sastancima predsednika. I predsjednik je o tome govorio, a predsjednik Vlade je o tome podnosio izveštaje šefu države", istakao je.

Napomenuo je da je situacija na globalnim energetskim tržištima izuzetno nestabilna i da utiče na sve ekonomije, uključujući rusku.

Portparol šefa ruske države je naglasio da udio prihoda koji ne potiču od nafte i gasa u Rusiji nastavlja da raste.

"Iako prihodi od nafte i dalje, bez sumnje, predstavljaju značajan doprinos formiranju budžeta, ipak raste udeo prihoda koji ne potiču od nafte i gasa", poručio je.

Peskov je istakao da Vlada Rusije redovno izvještava o tom rastu, prenosi RT Balkan.

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Tagovi :

Rusija

ekonomija

Dmitrij Peskov

Nafta

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