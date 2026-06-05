Delegacija Srpske danas na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

Autor:ATV
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Delegacija Republike Srpske prisustvovaće danas Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Ovogodišnja tema foruma je "Pragmatičan dijalog: put ka stabilnoj budućnosti". Očekuje se da će se učesnicima Foruma danas obratiti ruski predsjednik Vladimir Putin.
Saradnja Republike Srpske i Rusije je na veoma visokom političkom nivou već dvadeset godina, rečeno je u Sankt Peterburgu, na sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom ove ruske oblasti Aleksandrom Beglovom.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, uručio je Beglovu, Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga.
(RTRS)
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