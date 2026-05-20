Logo
Large banner

Nezapamćeni skandal: Trener manijak suspendovan

Autor:

ATV
20.05.2026 15:38

Komentari:

0
Три фудбалске лопте на травнатом терену
Foto: ATV

Jedan od najvećih skandala u ženskom fudbalu dobio je konačan epilog! UEFA je doživotno suspendovala češkog trenera Petra Vlachovskog nakon što su otkriveni jezivi detalji.

Bivši selektor Češke i dugogodišnji trener slovačke ženske fudbalske reprezentacije više neće smjeti voditi nijednu ekipu u Evropi, a UEFA je zatražila da zabrana vrijedi na globalnom nivou.

Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Kada Srpska gradi, radi i insistira na dogovoru korist imaju svi ljudi u BiH

Prema rezultatima istrage, Vlachovski je između 2019. i 2023. godine koristio skrivenu kameru koju je držao u ruksaku kako bi tajno snimao fudbalerke tokom presvlačenja i tuširanja prije i nakon treninga te utakmica.

Ukupno je snimljeno 15 igračica, među kojima je bila i maloljetna fudbalerka od samo 17 godina. Skandal je otkriven još 2023. godine, kada je trener uhapšen, a tada je kažnjen simboličnom odštetom od 775 evra (1.515 KM) zbog štete nanesene igračicama. Ali slučaj je dobio puno ozbiljniji epilog dvije godine kasnije.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik potvrdio: Koalicija zajedno izlazi na izbore, SNSD predlaže kandidate

Krivični sud u maju 2025. godine proglasio je Vlachovskog krivim za posjedovanje dječije pornografije koja je pronađena na njegovom računaru, zbog čega je osuđen na jednogodišnju uslovnu zatvorsku kaznu, te petogodišnju zabranu rada u fudbalu na nacionalnom nivou.

UEFA je nakon toga reagovala i naredila Češkom fudbalskom savezu da mu trajno oduzme trenersku licencu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Petar Vlackovski

pedofil

UEFA

suspenzija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Рикардо Калафјори из Арсенала грли Пјера Хинкапија након утакмице Премијер лиге између Арсенала и Бернлија у Лондону, понедјељак, 18. маја 2026.

Fudbal

Arsenal nakon 22 godine postao prvak Engleske!

17 h

1
Фудбалери Борца побједници су 33. издања Купа Републике Српске "др Милан Јелић".

Fudbal

Borac osvojio Kup Republike Srpske

18 h

0
Плакат: 100 година ФК Борац на којем је исписано 100 година поноса.

Fudbal

FK Borac proslavio vijek postojanja

20 h

0
Тренери Пеп Гвардиола и Микел Артета

Fudbal

Bijesni Gvardiola se izvinjavao igračima zbog informacije da će napustiti klub

20 h

0

  • Najnovije

15

49

Stravični snimci nakon urušavanja balkona škole

15

44

Dodik: Pripravnički staž umjesto godinu dana - šest mjeseci

15

39

Vlada izdvaja 26 miliona KM: Privrednicima u Srpskoj predstavljeni podsticaji

15

38

Nezapamćeni skandal: Trener manijak suspendovan

15

24

Trišić Babić: Kada Srpska gradi, radi i insistira na dogovoru korist imaju svi ljudi u BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner