Nezapamćeni skandal: Trener manijak suspendovan

Jedan od najvećih skandala u ženskom fudbalu dobio je konačan epilog! UEFA je doživotno suspendovala češkog trenera Petra Vlachovskog nakon što su otkriveni jezivi detalji.

Bivši selektor Češke i dugogodišnji trener slovačke ženske fudbalske reprezentacije više neće smjeti voditi nijednu ekipu u Evropi, a UEFA je zatražila da zabrana vrijedi na globalnom nivou.

Prema rezultatima istrage, Vlachovski je između 2019. i 2023. godine koristio skrivenu kameru koju je držao u ruksaku kako bi tajno snimao fudbalerke tokom presvlačenja i tuširanja prije i nakon treninga te utakmica.

Ukupno je snimljeno 15 igračica, među kojima je bila i maloljetna fudbalerka od samo 17 godina. Skandal je otkriven još 2023. godine, kada je trener uhapšen, a tada je kažnjen simboličnom odštetom od 775 evra (1.515 KM) zbog štete nanesene igračicama. Ali slučaj je dobio puno ozbiljniji epilog dvije godine kasnije.

Krivični sud u maju 2025. godine proglasio je Vlachovskog krivim za posjedovanje dječije pornografije koja je pronađena na njegovom računaru, zbog čega je osuđen na jednogodišnju uslovnu zatvorsku kaznu, te petogodišnju zabranu rada u fudbalu na nacionalnom nivou.

UEFA je nakon toga reagovala i naredila Češkom fudbalskom savezu da mu trajno oduzme trenersku licencu.