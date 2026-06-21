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Obilježavanje 34 godine od proboja Koridora

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 11:09

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Споменик на Дугој њиви посвећен палим ворцима ВРС.
Foto: predsjednikrs.rs/Borislav Zdrinja

Na Dugoj Njivi na Trebavi počelo je obilježavanje 34 godine od proboja Koridora, najznačajnije pobjeda Vojske Republike Srpske kojom je spojen istočni i zapadni dio Republike Srpske.

Svetu liturgiju u Manastiru Svetog velikomučenika cara Lazara služe sveštenici Srpske pravoslavne crkve uz monaštvo manastira.

Poslije liturgije predviđeno je polaganje cvijeća i vijenaca, a potom obraćanje zvaničnika i prigodan kulturno-umjetnički program.

Operacija "Koridor 92", poznata i kao proboj Koridora života, bila je najveća operacija Vojske Republike Srpske sprovedena tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata protiv Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske u Posavini.

Bila je to najznačajnija pobjeda Vojske Republike Srpske i izuzetno vojničko ostvarenje, koje se izdvaja od svih ostalih u tom herojskom dobu srpske istorije.

Cilj operacije je bio uspostavljanje kopnene veze između zapadnog i istočnog dijela Republike Srpske.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske, u ovoj operaciji poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine.

Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvetliji i najhumaniji ratni podvig VRS, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika.

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Duga njiva

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Proboj Koridora

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Vojska Republike Srpske

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