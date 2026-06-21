Autor:ATV redakcija
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Na Dugoj Njivi na Trebavi počelo je obilježavanje 34 godine od proboja Koridora, najznačajnije pobjeda Vojske Republike Srpske kojom je spojen istočni i zapadni dio Republike Srpske.
Svetu liturgiju u Manastiru Svetog velikomučenika cara Lazara služe sveštenici Srpske pravoslavne crkve uz monaštvo manastira.
Poslije liturgije predviđeno je polaganje cvijeća i vijenaca, a potom obraćanje zvaničnika i prigodan kulturno-umjetnički program.
Operacija "Koridor 92", poznata i kao proboj Koridora života, bila je najveća operacija Vojske Republike Srpske sprovedena tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata protiv Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske u Posavini.
Bila je to najznačajnija pobjeda Vojske Republike Srpske i izuzetno vojničko ostvarenje, koje se izdvaja od svih ostalih u tom herojskom dobu srpske istorije.
Cilj operacije je bio uspostavljanje kopnene veze između zapadnog i istočnog dijela Republike Srpske.
Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske, u ovoj operaciji poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine.
Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvetliji i najhumaniji ratni podvig VRS, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika.
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