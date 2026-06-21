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Oбиљежавање 34 године од пробоја Коридора

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 11:09

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Споменик на Дугој њиви посвећен палим ворцима ВРС.
Фото: predsjednikrs.rs/Borislav Zdrinja

На Дугој Њиви на Требави почело је обиљежавање 34 године од пробоја Коридора, најзначајније побједа Војске Републике Српске којом је спојен источни и западни дио Републике Српске.

Свету литургију у Манастиру Светог великомученика цара Лазара служе свештеници Српске православне цркве уз монаштво манастира.

Послије литургије предвиђено је полагање цвијећа и вијенаца, а потом обраћање званичника и пригодан културно-умјетнички програм.

Операција "Коридор 92", позната и као пробој Коридора живота, била је највећа операција Војске Републике Српске спроведена током Одбрамбено-отаџбинског рата против Хрватског вијећа одбране и Хрватске војске у Посавини.

Била је то најзначајнија побједа Војске Републике Српске и изузетно војничко остварење, које се издваја од свих осталих у том херојском добу српске историје.

Циљ операције је био успостављање копнене везе између западног и источног дијела Републике Српске.

Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица Републике Српске, у овој операцији погинуло је 877 припадника Војске Републике Српске, 15 припадника МУП-а Српске и 17 припадника МУП-а Републике Српске Крајине.

Директан повод за ову војну акцију, која је најсветлији и најхуманији ратни подвиг ВРС, била је смрт 12 беба у бањалучком породилишту због недостатка кисеоника.

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Пробој Коридора

Република Српска

Војска Републике Српске

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