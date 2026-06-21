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Хеликоптерски сервис Српске реализовао 4 хитна транспорта

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 10:57

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Хеликоптерски сервис Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Припадници Хеликоптерског сервиса Републике Српске реализовали су ове седмице четири хитна медицинска транспорта, чиме је укупан број оваквих интервенција од почетка године достигао 59.

Јуче је извршен хитан транспорт седмогодишњег дјечака из Бањалуке у Универзитетску дјечију клинику Тиршова у Београду, гдје је упућен ради даљег лијечења и неурохируршке интервенције.

Претходно је, у четвртак, обављен транспорт шеснаестогодишње дјевојчице из Требиња на Војномедицинску академију у Београду. Она је хоспитализована ради сложене операције костију лица након повреда задобијених у саобраћајној незгоди.

Оба пацијента су захтијевала хитно упућивање у високоспецијализоване здравствене установе. Из Хеликоптерског сервиса поручују да су, као и до сада, 24 часа дневно на располагању здравственим установама и свим грађанима.

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Тагови :

Република Српска

Медицински транспорт

Хеликоптерски сервис Републике Српске

пацијент

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