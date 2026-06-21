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Pazite šta nosite preko granice: Ovo vam može isprazniti novčanik

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 13:26

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Пазите шта носите преко границе: Ово вам може испразнити новчаник
Foto: ATV

Mnogi putnici iz Bosne i Hercegovine prilikom odlaska u Hrvatsku i druge države Evropske unije u prtljažniku nose domaće voće, povrće, zimnicu ili veće količine gotovine.

Međutim, evropska pravila posljednjih godina znatno su pooštrena, a nepoznavanje propisa može rezultirati oduzimanjem robe i visokim novčanim kaznama.

Kada je riječ o voću i povrću, situacija nije tako jednostavna kako mnogi misle. Službeni propisi Evropske unije predviđaju da bilje, biljni proizvodi, voće i povrće iz trećih zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, podliježu fitosanitarnim kontrolama i ograničenjima. Za većinu svježeg voća i povrća potreban je fitosanitarni certifikat kojim se potvrđuje da proizvodi nisu zaraženi štetočinama ili bolestima, piše GP Maljevac.

Izuzetak čini određeno tropsko voće poput banana, kokosa, datula, ananasa i durijana koje se može unositi bez fitosanitarnog certifikata.

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U praksi se na pojedinim graničnim prelazima tolerišu manje količine voća i povrća za lične potrebe, najčešće do pet kilograma ukupno po osobi, osim krompira koji podliježe posebnim ograničenjima. Međutim, konačnu odluku uvijek donose granične i fitosanitarne službe. Ako putnik prenosi veću količinu robe ili robu komercijalne namjene bez potrebne dokumentacije, carinska služba može robu privremeno zadržati, oduzeti ili pokrenuti prekršajni postupak.

Posebna pravila odnose se na vrijednost robe koju putnik prenosi preko granice. Putnici koji u Hrvatsku dolaze cestovnim putem iz država izvan Evropske unije oslobođeni su plaćanja carine i PDV-a na robu nekomercijalne prirode ukupne vrijednosti do 300 evra po osobi. Za putnike mlađe od 15 godina limit iznosi 150 evra. Ako vrijednost robe prelazi propisani prag, obračunavaju se uvozna davanja, uključujući PDV i eventualnu carinu.

Kada je riječ o novcu, često se pogrešno vjeruje da postoji ograničenje koliko gotovine osoba smije prenijeti preko granice. Zapravo, ne postoji ograničenje iznosa koji se može prenijeti, ali postoji obaveza prijave. Svaka osoba koja ulazi u Evropsku uniju ili izlazi iz nje sa 10.000 evra ili više u gotovini mora taj iznos prijaviti carinskim službenicima. Pravilo se odnosi na gotovinu, čekove, putničke čekove i određene druge finansijske instrumente.

Neprijavljivanje gotovine može imati ozbiljne posljedice. Carinske vlasti imaju pravo privremeno zadržati novac te pokrenuti prekršajni postupak. U pojedinim slučajevima izricane su novčane kazne od nekoliko hiljada evra. Zabilježen je slučaj putnika koji nije prijavio 37.500 evra te je kažnjen sa 11.400 evra.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da se prije putovanja provjeri šta se tačno nalazi u prtljažniku i kolika je ukupna vrijednost robe koja se prenosi. Nekoliko kilograma domaćih proizvoda ili neprijavljena veća svota novca mogu putovanje pretvoriti u dugotrajno zadržavanje na granici i skup prekršajni postupak, prenosi Radio Sarajevo.

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