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Огласило се Министарство рада због високих температура: Апелујемо...

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 13:57

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Огласило се Министарство рада због високих температура: Апелујемо...
Фото: Pixabay

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске апелује на послодавце да, у условима високих температура, прилагоде организацију рада и предузму све неопходне мјере ради заштите здравља и безбједности запослених.

Заштита живота и здравља радника основна је обавеза сваког послодавца, а благовремено прилагођавање услова рада и примјена превентивних мјера најбољи су начин за смањење ризика од повреда на раду.

Посебну пажњу потребно је посветити радницима који послове обављају на отвореном, јер изложеност високим температурама може довести до појачаног замора, дехидрације, смањења концентрације и повећаног ризика од повреда на раду.

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Препоручене мјере заштите подразумијевају прилагођавање радног времена временским условима, избјегавање рада на отвореном у најтоплијем дијелу дана, посебно у периоду од 11 до 16 часова, као и чешћу измјену и ротацију радника, како би се смањило физичко оптерећење и омогућили чешћи одмори током рада.

У условима екстремних температура потребно је обезбиједити довољан број радника како би се смањило оптерећење појединца, као и одговарајуће услове за одмор и освјежење кроз доступност расхлађених просторија и довољних количина воде за пиће. Такође, неопходно је коришћење одговарајуће радне одјеће и обуће, прилагођене високим температурама, ради веће заштите и удобности радника.

Здравље радника мора увијек бити приоритет, а посебно у условима екстремних временских прилика.

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Тагови :

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

Високе температуре

послодавци

високе температуре ваздуха

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