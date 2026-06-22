Logo

Обратите пажњу на возача BMW-а : Превара на ауто-путевима у БиХ и Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 12:10

Коментари:

0
Превара на ауто-путевима
Фото: Црна-хроника

Бројни возачи на друштвеним мрежама посљедњих дана упозоравају на наводну превару која се, према њиховим тврдњама, догађа на дионицама ауто-пута кроз БиХ, али и у сусједној Хрватској.

Према свједочењима која су подијељена у јавности, непознати мушкарац у BMW-у X5 са бх. регистарским ознакама наводно зауставља возаче тврдећи да су му током вожње оштетили ретровизор.

Грађани наводе да након тога покушава наговорити возаче да се "договоре" на лицу мјеста и надокнаде наводну штету без укључивања полиције, пише "Црна Хроника".

хапшење, лисице

Србија

Масовна хапшења педофила у Србији: Жртве била дјеца од 6 година

Једна возачица испричала је да је инцидент доживјела на релацији између Модриче и Добоја.

"Човјек је стајао поред пута и чекао да возила пролазе. Након што смо чули ударац, тврдио је да смо му оштетили ретровизор и инсистирао да га пратимо до бензинске пумпе како бисмо се договорили. Срећом, други возач ми је савјетовао да га не пратим јер на мом возилу није било никаквих трагова оштећења", навела је она.

Слична искуства подијелили су и други возачи, који тврде да се иста особа раније појављивала на аутопуту између Жупање и Бабине Греде у Хрватској.

Један од њих наводи да је мушкарац током претицања намјерно скретао према његовом возилу, након чега је услиједио ударац непознатог предмета.

"Одмах је почео тврдити да сам му разбио ретровизор и предлагао да се договоримо без полиције. Када сам рекао да ћу позвати полицију јер возим рент-а-кар, одједном је промијенио причу и рекао да је можда само испало стакло ретровизора", тврди возач.

Влада Републике Српске

Економија

У сриједу истиче рок: Министарство позива да се пријавите за подстицаје

Поједини грађани наводе да су се сличне ситуације догађале и на аутопуту између Сарајева и Зенице, гдје су их непознате особе наводно покушавале присилити да се зауставе блицањем, наглим приближавањем возилу и оптужбама за изазивање саобраћајне незгоде.

Једна возачица тврди да је након таквог инцидента, због страха и шока, пристала на новчану нагодбу, док је касније случај пријавила полицији.

Иако за сада нема званичних информација надлежних институција о овим наводима, грађани позивају возаче на додатни опрез током путовања.

У случају сумњиве ситуације или покушаја изнуде, стручњаци савјетују да се не пристаје на нагодбе на лицу мјеста, већ да се одмах позове полиција и сачека долазак службених особа како би се утврдиле све околности догађаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

Возачи

вожња

Коментари (0)

Више из рубрике

радници страни домаћи грађевинци

Друштво

Инспекторат Српске упутио апел послодавцима

2 ч

0
Упозорење грађанима: Строго је забрањено, казне су високе

Друштво

Упозорење грађанима: Строго је забрањено, казне су високе

2 ч

0
Нектар пиво

Друштво

Бањалучка пивара представила кампању која у фокус ставља обичне, аутентичне људе

4 ч

1
Добитник Нектар награде

Друштво

Велико интересовање потрошача за програм лојалности ''Уз Нектар увијек на добитку 2026“

4 ч

0

  • Најновије

13

35

Цијене у Хрватској деру кожу: За ово узимају невјероватних 250 евра

13

31

Осумњиченом за напад на поштара у Сарајеву одређен притвор

13

31

Венс: Јуче је био веома добар дан

13

31

Амиџић: Истрајали смо до краја - грађани ће лакше до прве некретнине

13

21

УЕФА опет контрира ФИФА-и

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима