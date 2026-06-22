Обратите пажњу на возача BMW-а : Превара на ауто-путевима у БиХ и Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Бројни возачи на друштвеним мрежама посљедњих дана упозоравају на наводну превару која се, према њиховим тврдњама, догађа на дионицама ауто-пута кроз БиХ, али и у сусједној Хрватској.
Према свједочењима која су подијељена у јавности, непознати мушкарац у BMW-у X5 са бх. регистарским ознакама наводно зауставља возаче тврдећи да су му током вожње оштетили ретровизор.
Грађани наводе да након тога покушава наговорити возаче да се "договоре" на лицу мјеста и надокнаде наводну штету без укључивања полиције, пише "Црна Хроника".
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Једна возачица испричала је да је инцидент доживјела на релацији између Модриче и Добоја.
"Човјек је стајао поред пута и чекао да возила пролазе. Након што смо чули ударац, тврдио је да смо му оштетили ретровизор и инсистирао да га пратимо до бензинске пумпе како бисмо се договорили. Срећом, други возач ми је савјетовао да га не пратим јер на мом возилу није било никаквих трагова оштећења", навела је она.
Слична искуства подијелили су и други возачи, који тврде да се иста особа раније појављивала на аутопуту између Жупање и Бабине Греде у Хрватској.
Један од њих наводи да је мушкарац током претицања намјерно скретао према његовом возилу, након чега је услиједио ударац непознатог предмета.
"Одмах је почео тврдити да сам му разбио ретровизор и предлагао да се договоримо без полиције. Када сам рекао да ћу позвати полицију јер возим рент-а-кар, одједном је промијенио причу и рекао да је можда само испало стакло ретровизора", тврди возач.
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Поједини грађани наводе да су се сличне ситуације догађале и на аутопуту између Сарајева и Зенице, гдје су их непознате особе наводно покушавале присилити да се зауставе блицањем, наглим приближавањем возилу и оптужбама за изазивање саобраћајне незгоде.
Једна возачица тврди да је након таквог инцидента, због страха и шока, пристала на новчану нагодбу, док је касније случај пријавила полицији.
Иако за сада нема званичних информација надлежних институција о овим наводима, грађани позивају возаче на додатни опрез током путовања.
У случају сумњиве ситуације или покушаја изнуде, стручњаци савјетују да се не пристаје на нагодбе на лицу мјеста, већ да се одмах позове полиција и сачека долазак службених особа како би се утврдиле све околности догађаја.
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