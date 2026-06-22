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Vlado Jagodić ima novi klub

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 15:01

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Владо Јагодић
Foto: FK Kozara

Nekadašnji šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Kozara iz Gradiške, Vlado Jagodić, karijeru nastavlja u Aleksandrovcu, gdje će preuzeti kormilo FK Potkozarje, novog člana Prve lige Republike Srpske.

Nakon završetka saradnje sa Kozarom, u kojoj je na mjesto glavnog trenera stigao Igor Janković, iskusni stručnjak nije dugo čekao na novi angažman. Povjerenje mu je ukazalo rukovodstvo Potkozarja, kluba koji je posljednjih godina ostvario impresivan uspon kroz takmičarske rangove.

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Aleksandrovčani su iz sezone u sezonu nizali uspjehe, pa su od Područne lige stigli do Regionalne lige, potom izborili plasman u Drugu ligu Republike Srpske, a već narednim korakom obezbijedili i mjesto među prvoligašima.

Dolazak Jagodića predstavlja dodatnu potvrdu ozbiljnih ambicija Potkozarja, koje želi da ostavi značajan trag u debitantskoj sezoni među najboljim klubovima Republike Srpske.

Zanimljivo je da će se naredne sezone na prvoligaškim terenima sastajati upravo Kozara i Potkozarje, pa će Jagodić imati priliku da se suprotstavi svom bivšem klubu. Ti susreti već sada privlače pažnju ljubitelja fudbala, posebno imajući u vidu rivalitet i blizinu dva kluba.

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Očekuje se da će Potkozarje uskoro zvanično predstaviti novog trenera i planove za predstojeću sezonu u Prvoj ligi Republike Srpske, piše "Mikro mreža".

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Tagovi :

Vlado Jagodić

FK Kozara

FK Potkozarje

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