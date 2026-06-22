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Šta će za Borac značiti eventualna pobjeda Bih nad Katarom

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 14:44

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ФК Борац
Foto: ATV

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu na Mundijalu igra utakmicu odluke protiv Katara. Pretpostavlja se da će trijumf Zmajevima donijeti plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Produženi ostanak u SAD donijeće i dodatni novac klubovima koji su dali igrače na ovom šampionatu.

Kao što je poznato, FIFA isplaćuje klubovima za igrače koje puste reprezentacijama.

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FIFA je objavila fond od 355 miliona dolara. Procjena za ovaj Mundijal je da će klubovi dobivati oko 10.000 dolara po igraču za svaki dan proveden na prvenstvu, iako ta suma nije potvrđena. Sigurno je da je dnevnica minimum 5.000 dolara, a neki španski mediji su objavili da se ona kreće oko 10.000.

Tako će svoj dio kolača dobiti i Borac, koji daje jedinog reprezentativca iz bh. lige, a to je Mladen Jurkas. Mladi čuvar mreže Banjalučana je od starta na pripremama bh. tima, koji se okupio u Torontu 8. juna.

Računicom dolazimo da toga da je Jurkas u kasu Borca već donio oko 150.000 dolara, a ukoliko Zmajevi preskoče Katar i plasiraju se među 32 najbolje selekcije svijeta, fudbaleri će produžiti ostanak na SP, tako da će Borac dobiti solidnu finansijsku injekciju pred start nove sezone. Ukoliko su procjene španskih medija tačne, Borac će zaraditi oko 230.000 dolara ukoliko BiH stigne najmanje do šesnaestine finala, piše portal "nezavisne".

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Inače, prolaz BiH u nokaut kasu napuniće i kasu Fudbalskog saveza BiH, jer FIFA reprezentacije koje prođu u šesnaestinu finala nagrađuje sa 13,5 miliona dolara. Podsjetimo, utakmica između BiH i Katara igra se u srijedu u Sijetlu sa početkom u 21.00.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Fudbalska reprezentacija BiH

FK Borac

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