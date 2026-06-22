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UEFA opet kontrira FIFA-i

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 13:21

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УЕФА опет контрира ФИФА-и
Foto: Tanjug/AP

Evropska kuća fudbala (UEFA) odlučila je da ponovo ide protiv odluka FIFA i da stane na drugu stranu.

Nakon što je FIFA ove godine uvela pauze za osvježenje na Svjetskom prvenstvu, a sve pod izgovor ne bi li uvela dodatne reklamne blokove i još zaradila, UEFA je odlučila da tome stane na put.

UEFA će nastaviti da se drži svog postojećeg protokola. Pauze za osvježenje biće dozvoljene samo u ekstremnim vremenskim uslovima.

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Odluka će biti donijeta na osnovu mjerenja toplotnog opterećenja, a obavezna pauza biće potrebna samo kada temperature dostignu prag od oko 35 stepeni.

Teško je očekivati takve temperature 2028. godine u Engleskoj, Irskoj, Škotskoj i Velsu, pa je jasno da ni prekida neće biti, prenosi "Sport alo".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

UEFA

FIFA

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

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