UEFA opet kontrira FIFA-i

Evropska kuća fudbala (UEFA) odlučila je da ponovo ide protiv odluka FIFA i da stane na drugu stranu.

Nakon što je FIFA ove godine uvela pauze za osvježenje na Svjetskom prvenstvu, a sve pod izgovor ne bi li uvela dodatne reklamne blokove i još zaradila, UEFA je odlučila da tome stane na put.

UEFA će nastaviti da se drži svog postojećeg protokola. Pauze za osvježenje biće dozvoljene samo u ekstremnim vremenskim uslovima.

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Odluka će biti donijeta na osnovu mjerenja toplotnog opterećenja, a obavezna pauza biće potrebna samo kada temperature dostignu prag od oko 35 stepeni.

Teško je očekivati takve temperature 2028. godine u Engleskoj, Irskoj, Škotskoj i Velsu, pa je jasno da ni prekida neće biti, prenosi "Sport alo".