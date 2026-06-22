Premijeri odlaze, mačak ostaje

Sjećate li se najpoznatijeg britanskog mačka? Ispratio je još jednog premijera, a za njega sada i definitivno nema adekvatne zamjene.

Podsjećamo, britanski premijer Kir Starmer objavio je danas da podnosi ostavku na položaj premijera i lidera Laburističke stranke.

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I dok se spekuliše ko će naslijediti Starmera, Leri će još dugo biti na funkciji najopasnijeg britanskog lovca na miševe.

Društvo Najpoznatiji politički mačak: Ispratio mnoge premijere, a za njega zamjene nema

Da mačka ima više života, ali i šansi od ljudi, tome je dokaz i Leri.

Leri je na dužnosti od 2011. godine i nadživio je mnoge premijere, tačnije, mnogi su se smijenili, ali njegovih devet života ga još uvijek nisu izdali. Za vrijeme svog petnaestogodišnjeg mandata, Leri je ispratio čak 6 premijera, a danas je u prošlost poslao još jednog.

Koliko će Leri premijera još poslati u istoriju, nikom nije poznato, ali da će se i on u budućnosti pamtiti kao najpoznatiji politički mačak, to je sigurno.