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Premijeri odlaze, mačak ostaje

Autor:

Marija Milanović
22.06.2026 18:26

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мачак Лери британски ловац на мишеве
Foto: Instagram/larrythecatforpm

Sjećate li se najpoznatijeg britanskog mačka? Ispratio je još jednog premijera, a za njega sada i definitivno nema adekvatne zamjene.

Podsjećamo, britanski premijer Kir Starmer objavio je danas da podnosi ostavku na položaj premijera i lidera Laburističke stranke.

Кир Стармер

Svijet

Ko bi mogao biti Starmerov nasljednik?

I dok se spekuliše ko će naslijediti Starmera, Leri će još dugo biti na funkciji najopasnijeg britanskog lovca na miševe.

Најпознатији мачак на свијету

Društvo

Najpoznatiji politički mačak: Ispratio mnoge premijere, a za njega zamjene nema

Da mačka ima više života, ali i šansi od ljudi, tome je dokaz i Leri.

Leri je na dužnosti od 2011. godine i nadživio je mnoge premijere, tačnije, mnogi su se smijenili, ali njegovih devet života ga još uvijek nisu izdali. Za vrijeme svog petnaestogodišnjeg mandata, Leri je ispratio čak 6 premijera, a danas je u prošlost poslao još jednog.

Koliko će Leri premijera još poslati u istoriju, nikom nije poznato, ali da će se i on u budućnosti pamtiti kao najpoznatiji politički mačak, to je sigurno.

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Tagovi :

mačak Leri

Kir Starmer

Velika Britanija

premijer

ostavka

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