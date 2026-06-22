Misteriozni morski organizmi preplavili poznatu plažu: Svi mislili da su meduze, ali istina ih je šokirala

Stanovnici i posjetioci obala Velsa ostali su iznenađeni nakon što su se na plažama pojavile velike količine neobičnih morskih organizama.

Prizor je izazvao pažnju i zbunjenost, jer su mnogi u prvi mah pomislili da je riječ o meduzama. Međutim stručnjaci su ubrzo pojasnili da se ne radi o klasičnim meduzama, već o njihovim daljim rođacima iz morskog ekosistema. Ovi organizmi prirodno naseljavaju otvorene okeane, a povremeno ih morske struje i vjetrovi donesu do obale u velikom broju, stvarajući neuobičajene prizore na plažama.

Plavi "kristali" na pijesku

Riječ je o vrsti Velela velela, plutajućim kolonijalnim organizmima prepoznatljivim po karakterističnoj plavoj boji i tankoj, jedrilastoj strukturi. Njihov izgled često zbunjuje posmatrače, jer na pijesku mogu djelovati kao staklaste ili kristalne formacije.

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Lokalno stanovništvo opisalo je prizore kao neobične i gotovo nestvarne, s obzirom na to da su pojedine plaže bile prekrivene desetinama, pa čak i stotinama ovih organizama. Iako su vizuelno upečatljivi, oni su prirodni dio morskog ekosistema i povremeno se masovno pojavljuju u zavisnosti od morskih struja.

Stručnjaci navode da ovakve pojave nisu neuobičajene, ali se češće bilježe tokom hladnijih mjeseci, kada olujni vjetrovi i jake struje doprinose njihovom izbacivanju na obalu. Upravo zato njihova pojava na obalama Velsa privukla je dodatnu pažnju, jer je zabilježena ranije nego što je uobičajeno.

Da li su opasni za ljude?

Iako pripadaju grupi organizama sličnih meduzama, Velela velela imaju znatno slabiji efekat na ljudsku kožu. Njihove žarne ćelije nisu dovoljno jake da bi izazvale ozbiljnije reakcije kod većine ljudi, ali stručnjaci ipak upozoravaju na oprez.

Kontakt sa kožom ne izaziva značajnije tegobe, ali se neprijatnost i blago peckanje mogu javiti ukoliko dođu u kontakt sa osjetljivim dijelovima tijela, poput očiju ili usana. Zbog toga se savjetuje da se ovi morski organizmi ne dodiruju, uprkos njihovom neobičnom i privlačnom izgledu.

(B92)