Cvijanović: Sloboda opstaje samo onda kada smo spremni da je branimo

Republika Srpska ostaje posvećena odbrani svog identiteta, ustavnog položaja i demokratskog legitimiteta. Ne zato što želimo sukobe, već zato što nas je istorija naučila da sloboda opstaje samo onda kada smo spremni da je branimo. Tu istinu dobro poznaju i srpski i jevrejski narod, poručuje srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"Naša je dužnost da oblikujemo sopstvenu budućnost, sačuvamo svoje vrijednosti i zajedno radimo na izgradnji bezbjednijeg svijeta za buduće naraštaje. Suprotstavimo se antisemitizmu i ekstremizmu. Stanimo zajedno u odbranu slobode. Budućnost pripada onima koji su spremni da je brane", poručila je Cvijanović na Instagramu, te dodaje:

"Bila mi je velika čast da se obratim na prestižnom Međunarodnom samitu JNS u Izraelu - zemlji čija istorija, otpornost i odlučnost predstavljaju snažan simbol opstanka i istrajnosti u ljudskoj istoriji".