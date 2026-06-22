Cvijanović: Kruna uspješne posjete Izraelu sastanak sa Netanjahuom

Nakon mnogo važnih razgovora u Izraelu, kruna ove uspješne posjete je sastanak sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, poručila je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

Nakon mnogo važnih razgovora u Izraelu, kruna ove uspješne posjete je sastanak sa premijerom 🇮🇱 Benjaminom Netanjahuom.



Zahvalna sam premijeru Države Izrael na dugogodišnjoj dobroj saradnji i razumijevanju koje pokazuje prema Republici Srpskoj i našim stavovima. Na današnjem… pic.twitter.com/wq5HftorMV — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 22, 2026

"Zahvalna sam premijeru Države Izrael na dugogodišnjoj dobroj saradnji i razumijevanju koje pokazuje prema Republici Srpskoj i našim stavovima. Na današnjem sastanku razmotrili smo mogućnosti za unapređenje naših ekonomskih veza, kroz snažnije povezivanja resornih ministarstava u vladama Izraela i Republike Srpske. Uvjerena sam da će dobri politički i institucionalni odnosi biti odlična osnova za jačanje saradnje u svim oblastima koje su od zajedničkog interesa", poručila je Cvijanović na Iksu.