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Cvijanović: Kruna uspješne posjete Izraelu sastanak sa Netanjahuom

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 19:28

Komentari:

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Цвијановић и Нетанјаху
Foto: Iks/Željka Cvijanović

Nakon mnogo važnih razgovora u Izraelu, kruna ove uspješne posjete je sastanak sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, poručila je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"Zahvalna sam premijeru Države Izrael na dugogodišnjoj dobroj saradnji i razumijevanju koje pokazuje prema Republici Srpskoj i našim stavovima. Na današnjem sastanku razmotrili smo mogućnosti za unapređenje naših ekonomskih veza, kroz snažnije povezivanja resornih ministarstava u vladama Izraela i Republike Srpske. Uvjerena sam da će dobri politički i institucionalni odnosi biti odlična osnova za jačanje saradnje u svim oblastima koje su od zajedničkog interesa", poručila je Cvijanović na Iksu.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Benjamin Netanjahu

Komentari (2)

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