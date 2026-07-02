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Tokom velikih vrućina nije dovoljno piti samo vodu: Šta tijelu nedostaje kada se znojimo?

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ATV redakcija
02.07.2026 16:43

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Вода
Foto: pexels/Patrick

Prilikom velikih vrućina više se znojimo, a tada organizam ne gubi samo tečnost, već i elektrolite, među kojima su natrijum, kalijum, magnezijum i hlorid.

Ovi minerali neophodni su za pravilan rad mišića, nervnog sistema i održavanje ravnoteže tečnosti u tijelu.

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Zbog toga stručnjaci upozoravaju da obična voda nije uvijek dovoljna. Poslije dužeg boravka na suncu, napornog treninga ili fizičkog rada na visokim temperaturama, organizmu je potrebno da nadoknadi i izgubljene elektrolite.

Najbolji izbor za oporavak organizma

Preporuka vodećih zdravstvenih stručnjaka jeste oralni rehidratacioni rastvor, posebno formulisan napitak koji sadrži vodu, natrijum, kalijum i malu količinu glukoze. Takva kombinacija omogućava da se tečnost i elektroliti brže apsorbuju i efikasnije nadoknade.

Iako se najčešće koristi kod dehidracije izazvane stomačnim tegobama, ovaj rastvor može biti veoma koristan i tokom velikih vrućina ili nakon obilnog znojenja.

Kokosova voda takođe može pomoći jer prirodno sadrži kalijum i magnezijum, ali zbog manjeg sadržaja natrijuma nije najbolji izbor poslije veoma intenzivnog znojenja, prenosi Blic.

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Kada voda više nije dovoljna

Voda ostaje najbolji napitak za svakodnevnu hidrataciju, ali nakon više sati provedenih na suncu ili napornog fizičkog napora gubitak elektrolita može izazvati glavobolju, vrtoglavicu, grčeve u mišićima, slabost, mučninu, ubrzan rad srca i izražen umor.

U takvim situacijama napici sa elektrolitima mogu pomoći da se organizam brže oporavi. Sportski napici takođe nadoknađuju elektrolite, ali često sadrže mnogo šećera, pa se preporučuju uglavnom osobama koje intenzivno vježbaju duže od sat vremena.

Ne čekajte da osjetite žeđ

Za većinu ljudi koji su nekoliko sati proveli na vrućini dovoljno je da uz vodu pojedu lagan obrok sa malo soli, kao i namirnice bogate vodom i mineralima, poput lubenice, dinje, krastavca, paradajza, banana, citrusa i jogurta.

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Savjeti

Šta pomaže kada izgorimo od sunca?

Ljekari upozoravaju da ne treba čekati osjećaj žeđi jer je tada organizam već delimično dehidriran. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba, djece, trudnica i hroničnih bolesnika.

Ako se, pored žeđi, jave jaka vrtoglavica, konfuzija, izrazita slabost ili prestanak znojenja uprkos velikoj vrućini, neophodno je što pre potražiti ljekarsku pomoć, jer to mogu biti znaci toplotnog udara.

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Voda

hidratacija

znojenje

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