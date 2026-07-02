Сутра у Бањалуци измјена режима саобраћаја

Аутор:АТВ редакција
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Сутра, 3. јула ће доћи до обуставе саобраћаја у Бањалуци, саопштено је из Одјељења за саобраћај и путеве.
Како се наводи, саобраћај ће ће бити обустављен у Улици краља Петра I Карађорђевића, на дијелу од Алеје Светог Саве до Улице Марије Бурсаћ, у времену од 18 до 24 часа, поводом обиљежавања "100 година од оснивања ФК Борац", саопштено је из Одјељења за саобраћај и путеве.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја на линијама јавног превоза путника које саобраћају Улицом краља Петра I Карађорђевића, дио од Алеје Светог Саве до Булевара цара Душана, биће извршено преусмјеравање аутобуса из смјера сјевера из Улице Краља Петра I Карађорђевића десно улицама Вука Караџића, Ранка Шипке, лијево на транзит до кружног тока, Булевар цара Душана и даље регистрованом трасом, а у супротном смјеру аутобуси саобраћају регистрованом трасом, односно улицама Книнска, Видовданска и даље постојећом трасом, додају из Одјељења.
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Истичу да ће за вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја бити вршено се на прописан начин од стране припадника МУП-а Републике Српске.
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