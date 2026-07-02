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Тамара Мајкић прва Бањалучанка која се попела на 78 планинских врхова

Аутор:

Милица Јагодић
02.07.2026 11:26

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Тамара Мајкић
Фото: Printscreen/ATV

Тамара Мајкић прва је Бањалучанка која је ушла у круг планинара који су успјешно завршили Челенџ 2.000+, иначе један од најзахтјевнијих изазова за планинаре у БиХ. Овај изазов састоји се од планинских успона на 78 врхова који су изнад 2.000 метара надморске висине.

"Мени је искрено велико задовољство и срећа што сам прва Бањалучанка. Ја сам за изазов чула прије четири године, па сам наредне године схватила да ја имам преко 30 врхова испењаних па ми се учинило реално да завршим Челенџ. Моја жеља да истражујем неке нове путеве наших планина који нису баш тако посјећени, маркиране су ме довеле до тога да комплетирам Челенџ", рекла је Тамара Мајкић, планинар.

Како каже, гледајући уназад и присјећајући се врхова и стаза које је прошла, ни сама не вјерује да је успјела. Љубав према планинарењу кренула је још од дјетињства.

Како је све почело

"Родитељи су нам посвећивали доста пажње, одлазака у природу, на Шехове кад смо били мањи, а касније како сам истраживала водопаде, возила бицикл пожељела сам да посјетим чувена Хајдучка врата на планини Чврсници која захтијевају мало већи напор. Кад сам отишла на Чврсницу, ја сам се заљубила у то. Заљубила сам се и у тај осјећај физичке изморености али психичке среће ", каже Тамара.

Планинарење доноси много погодности. Само нека од њих јесу неизмјерна пријатељства. Управо на планинарењу Тамара је упознала и свог супруга са којим данас заједно планинари.

Најтежа стаза

"Најтеже ми је било попети врхове на Волујку, односно једна тура је обухватала јужна и сјеверна лица са једном котом. До те коте ми је било јако тешко, баш тешко. Најдража ми је била Чврсница, можда зато што је моја прва планина на коју сам пожељела да се попнем. Чврсница је сва нестварна.

За планинарење неопходна је физичка спремност и континуитет. Потребно је кренути од оних лакших тура па све до најтежих. Како каже, највиши врх који је освојила износио је 3.200 метара надморске висине, а жеља за освајањем сљедећег врха је Монт Бланк.

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Тагови :

Бањалука

Тамара Мајкић

Планинарење

Чврсница

Монт Бланк

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