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Шта помаже када изгоримо од сунца?

02.07.2026 15:09

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крема за сунчање
Фото: pexels/Armin Rimoldi

Приликом сунчања на плажи често се занесемо и останемо на суцну дуже енго што бисмо требали. Тада се често јаве опекотине од сунца, а ево на који начин их је најбоље лијечити.

Опекотине од сунца млијечни производи не смирују, већ заробљавају топлоту испод танког масног филма и кожа се пече и даље, само изнутра.

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Црвенило, затезање и жарење знаци су да је УВ зрачење већ направило штету, а јогурт из фрижидера ту штету продужава.

Кисело млијеко на изгорјелим леђима је први савјет који чујете од комшинице, и управо је то најгоре што можете да урадите.

Маст и протеини из млијека запушавају поре. Топлота која би иначе изашла на површину остаје заточена у дермису, па опоравак тече спорије. Додајте томе бактерије из млијечног производа на већ оштећеној кожи и добили сте идеалне услове за иритацију, не за хлађење.

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Хладна вода је прва и најјефтинија помоћ. Туширајте изгорјело мјесто млаком до хладном водом десетак минута или ставите облогу од чисте тканине натопљене водом. Тако скидате врелину са површине без иједне додатне иритације. Док је кожа још влажна, наносите препарате намијењене баш оштећењу од сунца, а тешке масне креме оставите по страни јер оне гуше кожу и спречавају да топлота изађе из дубљих слојева.

Алое вера ради оно што јогурт никад неће

Гел алое вере је златни стандард за изгорјелу кожу од сунца. За разлику од млијека, он продире у епидерм и хидрира ткиво без оклузивног слоја који задржава топлоту. Бирајте чисте гелове без мириса и алкохола, јер парфем и алкохол додатно исушују осјетљиве зоне. Наносите га у танком слоју неколико пута дневно, све док црвенило не почне да блиједи. Олакшање осјетите готово одмах.

Шта заиста помаже код опекотина од сунца

Код сунчевих опекотина помажу три ствари: хлађење водом, влажење коже гелом алое вере или пантенолом и унос течности изнутра. Масти, јогурт и павлака не помажу и успоравају опоравак.

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Пантенол у облику пјене или спреја је прави спас за опечена леђа и рамена. Лагана текстура се брзо упија, а активни састојци подстичу обнову оштећених ћелија. Пјена не иритира рањаво мјесто као тешки лосион и даје осјећај хлађења који траје. Понављајте је на сваких неколико сати, нарочито послије туширања. Алое вера и пантенол заједно раде брже него сваки за себе.

Опоравак не стаје на кожи

Опекотине нису само површинска ствар. Тијело губи течност преко оштећене коже, па пијте бар два литра воде дневно. Одмарајте у расхлађеној соби и избјегавајте напор док жарење не попусти.

Највећи проблем није црвенило, проблем је дехидрација коју не примјетите на вријеме. Ако се појави јак бол или температура, јавите се љекару без одлагања, јер и британски НХС у свом водичу о опекотинама од сунца савјетује помоћ када се појаве пликови и мучнина.

Стрпљење. Кожа се обнавља данима, не сатима. Ако искоче пликови, никако их не бушите, јер штите здраво ткиво испод од инфекције. Носите широку одјећу од памука да смањите трење и останите ван сунца док се кожа потпуно не опорави.

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Да ли млијеко или јогурт заиста смирују опекотине од сунца?

Не, млијечни производи стварају масни филм који затвара поре и задржава топлоту, па успоравају опоравак и могу да иритирају кожу

Колико дана траје опоравак од сунчевих опекотина?

Благо црвенило пролази за неколико дана, а теже опекотине са пликовима могу да зарастају и до двије недјеље.

Шта наносити на изгорјелу кожу од сунца?

Гел алое вере без мириса или пантенол пјену, више пута дневно на влажну кожу, уз обилан унос воде.

(Крстарица)

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Тагови :

сунчање

крема за сунчање

јогурт

Сунце

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