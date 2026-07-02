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Сутра промоција књиге Милана Љепојевића "Пут самоопредјељења"

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 13:53

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Сутра промоција књиге Милана Љепојевића "Пут самоопредјељења"
Фото: АТВ

У Бањалуци ће сутра бити промовисана књига "Пут самоопредјељења", аутора Милана Љепојевића.

На промоцији учествују професор Саша Мићин, шеф Клуба осталих у Вијећу народа Републике Српске Франц Шошња и аутор књиге.

Пут самоопредјељења
Пут самоопредјељења

Промоција ће бити одржана у Вијећници Банског двора са почетком у 11.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Бански двор

Пут самоопредјељења

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