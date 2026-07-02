Сутра промоција књиге Милана Љепојевића "Пут самоопредјељења"

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци ће сутра бити промовисана књига "Пут самоопредјељења", аутора Милана Љепојевића.
На промоцији учествују професор Саша Мићин, шеф Клуба осталих у Вијећу народа Републике Српске Франц Шошња и аутор књиге.
Промоција ће бити одржана у Вијећници Банског двора са почетком у 11.00 часова.
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