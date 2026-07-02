Alarm u Njemačkoj: Vrućine odnijele više od 800 života prije rekordnog toplotnog talasa

Ove godine od posljedica vrućine, i to prije skorašnjeg naleta rekordne toplote, umrlo je više od 800 ljudi, saopštio je u četvrtak Institut Robert Koh (RKI).

Brojka će u sljedećem izvještaju sigurno biti veća, upozorio je RKI.

Institut je procijenio da je do 21. juna od posljedica izazvanih vrućinom preminulo oko 500 ljudi starijih od 85 godina, oko 190 iz grupe 75-84 godine, 80 starosti 65-74 i četrdesetak mlađih od 65.

Stopa smrtnosti tipično je osjetno viša u toplijim ljetnjim sedmicama sa prosječnom temperaturom iznad 20 stepeni, navodi RKI u posljednjem izvještaju o mortalitetu povezanom sa vrućinom.

Prosječna dnevna temperatura u nedelji od 15. do 21. juna bila je 21,1 stepen, dakle iznad praga za povećanu stopu smrtnosti.

Novi izvještaj pokriva period od 6. aprila do 21. juna, a skorašnji toplotni talas je počeo dan kasnije. Brojke o smrtnosti u tom periodu biće predstavljene iduće nedjelje.

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"U nekim slučajevima, na primjer toplotnog udara, izlaganje vrućini je direktan uzrok smrti," naveo je RKI. "U većini slučajeva uzrok je kombinacija vrućine i postojećih zdravstvenih problema."

Zbog toga, toplota obično nije upisana kao uzrok smrti, pa RKI broj umrlih od posljedica vrućine izvlači na osnovu podataka Destatisa o umrlima i meteoroloških podataka nacionalne meteorološke službe.

U toku je analiza od 21. juna, za period u kom je Njemačka iz dana u dan bilježila rekordnu temperaturu, ponegdje višu i od 40 stepeni.

RKI je 2018. broj smrti povezanih sa vrućinom procijenio na više od 8.000, a naredne na oko 7.000. Po oko 3.000 umrlih bilo je 2024. i 2025. godine, a 2021. manje od 2.000.

"Razlike su objašnjive intenzitetom toplotnih talasa," ukazao je RKI.

Prema rodu, u naletima vrućine u Njemačkoj umire više žena nego muškaraca. Eksperti to objašnjavaju većim udjelom ženskog stanovništva u grupi najstarijih, piše Radio Sarajevo.