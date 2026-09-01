Додао детерџент у бетон, резултат експеримента шокирао

Аутор:АТВ редакција
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Додавање детерџента за судове у бетон представља стари мајсторски трик који поједини грађевински извођачи примјењују како би бетон учинили отпорнијим у веома хладним климатским условима.
Према овом поступку, у смјесу се додаје једна супена кашика детерџента по врећи готове мјешавине бетона.
Мјехурићи који настају током мијешања прожимају смјесу и остају заробљени када бетон очврсне. Они обезбјеђују додатни простор у који се вода шири током учесталих циклуса замрзавања и одмрзавања, чиме се спречава пуцање бетона.
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Осим тога, поједини мајстори користе детерџент за судове као пластификатор и успоривач везивања како би себи купили више времена за рад. Детерџент се помијеша са водом и додаје у смесу током мијешања или се раствор прска по бетону након изливања, што омогућава лакше течење и спорије стврдњавање.
Иако детерџент дјелује као агенс за увлачење ваздуха захваљујући сурфактантима који стварају мјехуриће, грађевински стручњаци указују на озбиљан проблем: мјехурићи су неравномјерно распоређени, а многи од њих су превелики, што бетон чини слабијим, а не јачим.
Произвођачи бетона који користе професионалне комерцијалне додатке за увлачење ваздуха ово слабљење спречавају додавањем додатне количине цемента у мјешавину.
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Уколико сами додате детерџент у готову смјесу, остајете без тог неопходног ојачања. Такође, детерџент није хемијски прилагођен састојцима у бетону и понаша се непредвидиво у минерално богатом окружењу током очвршћавања, док су комерцијални додаци формулисани тако да буду потпуно хемијски компатибилни.
Како би провјерио да ли детерџент заиста успорава сушење и слаби бетон, Јутјубер под називом Канадиан Конкрит Пампер спровео је експеримент са три различите мјешавине: без детерџента, са умјереном количином и са великом количином детерџента.
Из сваке смјесе извучен је по један блок, при чему је уочено да је блоку са великом количином детерџента требало знатно више времена да очврсне.
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Међутим, када је процес везивања завршен, извођачи су ударали блокове чекићем и имали су велики проблем да направе разлику међу њима, јер су сви дјеловали једнако тврдо, преноси "Блиц жена".
Иако детерџент можда неће одмах ослабити свјеж бетон, дугорочно може довести до оштећења како се неправилни џепови влаге буду ширили и скупљали током замрзавања и одмрзавања.
Поред тога, хемијски утицај активних састојака у детерџенту — попут мириса, боја и сурфактаната — представља непознату варијаблу.
Коначни закључак је јаснији него икада: умјесто флаше детерџента за судове, далеко је безбједније и поузданије користити професионалне комерцијалне додатке за увлачење ваздуха.
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