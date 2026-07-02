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Pravoslavni vjernici sutra slave veliki praznik za koji se vezuje jedno bitno vjerovanje

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 21:41

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Црква крст православље вјера
Foto: ATV BL

Pravoslavni vjernici 3. jula obilježavaju Svetog sveštenomučenika Metodija. Ovaj svetac je bio episkop patarski, koji se u u crkvenom predanju pamti kao učen i hrabar borac protiv jeresi.

Život i služba u crkvi

Prema crkvenim zapisima, Metodije se od mladosti posvetio duhovnom životu i asketskom podvigu, zbog čega je kasnije bio izabran za episkopa u gradu Patari u Likiji.

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Važio je za učenog i besjednički nadarenog arhijereja, a posebno se isticao svojim pisanjem i djelovanjem protiv učenja Origenove jeresi.

Njegove besjede, kako se navodi u predanju, „kao munja su sijale po cijelom svijetu“, privlačeći pažnju vjernika i crkvenih otaca.

Stradanje u vrijeme progona hrišćana

Zbog svog propovijedanja i vjere, Metodije je došao u sukob sa tadašnjim neznabošcima.

Prema predanju, bio je uhvaćen, mučen i na kraju pogubljen u Halkidi Sirijskoj 311. godine, tokom progona hrišćana u Rimskom carstvu.

Vjerovanje

Crkveno predanje i besjede koje se vezuju za ovaj dan naglašavaju: Mi smo dužni da se pripremimo, no od Boga zavisi naš uspjeh. Sva naša priprema samo je kao prijedlog Bogu, ali ne odlučuje priprema no Bog. Zato mudro narod kaže po opitu svome: čovjek predlaže a Bog raspolaže.

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Kako se navodi u duhovnim zapisima: „Čovjek predlaže, a Bog raspolaže“.

Tropar Svetom Metodiju

U crkvenoj tradiciji za ovaj praznik se peva tropar u kojem se ističe njegova žrtva i borba protiv jeresi:

„Krv tvoja, mudri, tajno vapi iz zemlje ka Bogu, kao Aveljeva, bogomudri svetitelju Metodije, koji si jasno propovijedao Božije ovaploćenje. Zato si posramio Origenovu obmanu i preselio se u nebeski dvorac: moli Hrista Boga da spase duše naše.“

(Ona.rs)

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