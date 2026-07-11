Pacijentkinja helikopterom prevezena iz Banjaluke za Beograd

Pacijentkinja iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci, koja je imala moždani udar, noćas je helikopterom Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske prevezena u Klinički centar Srbija u Beogradu na dalje liječenje.

- Pripadnici Uprave uspješno su izvršili vazdušni medicinski transport pacijentkinje iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na Klinički centar Srbija u Beogradu - saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za Srnu.

Dodaje se da je pacijentkinja sa akutnim moždanim udarom zbog pucanja krvnog suda u pratnji ljekara prevezena u Beograd radi hitnog neurohirurškog liječenja.